Otilio Romano: "Nosotros tampoco la pasábamos bien durante la dictadura"

El miércoles finalizó el cuarto megajuicio en Mendoza por delitos de lesa humanidad que condenó por primera vez en el país a civiles como cómplices de la última dictadura militar. Uno de los principales apuntados fue el ex juez federal Otilio Romano, penado a prisión perpetua, quien ahora habló por El Siete y dijo que "nosotros tampoco la pasábamos bien durante esa época".

El ex magistrado argumentó que él y sus colegas "sobreseíamos sin pruebas a gente que estaba procesada por subversión. Vivíamos amenazados, por teléfono y por escrito".

Romano aseguró que la sentencia "es política y la impulsó el kirchnerismo. El fiscal Dante Vega y Omar Palermo son de Justicia Legítima".

"A mí me acusan exactamente de no promover acciones penales contra los militares y policías que cometieron delitos en la lucha antisubversiva. Significa no iniciarle juicio y encarcelarlos. Todo es mentira, porque no podíamos encarcelarlos porque estaban bajo el Código de Justicia Militar y bajo Tribunales Militares", esgrimió.

"La pena que me han puesto es una pena de muerte en este domicilio", concluyó.