Otra familia siria llegará a Mendoza, a instalarse en General Alvear, y llega de la mano del ex de Cardone

Buscando escapar de las bombas, las explosiones, la guerra y las muertes, que cada vez son más, una familia proveniente de Siria llegará en pocos días más a Mendoza en calidad de refugiada.





Un matrimonio y sus dos hijos tenían previsto instalarse en Mendoza con el objetivo de buscar una nueva vida, escapando del horror de la guerra que se vive desde hace años en su país.





Por problemas de logística, la familia tiene demorado su arribo a Mendoza, aunque se estima que en pocos días estarán llegando a General Alvear, donde se afincarán.





El trabajo de un grupo de referentes de la Sociedad Sirio Libanesa, con sede en Mendoza, facilitó que estas cuatro personas lleguen como refugiadas por la guerra que se vive en ese país.





¿Por qué Mendoza?

Mauro Jaliff es el principal propulsor de la idea de tener refugiados sirios en Mendoza. Él se puso en contacto con la Sociedad Libanesa para postularse como una "familia llamante". Luego de varias semanas de espera, recibió un llamado en el que le dieron el OK y a partir de ahí todo marcha sobre ruedas.





"Ellos tenían previsto estar antes, pero por los problemas que han tenido en los últimos días con los atentados a los colectivos, se ha demorado la llegada", relató Jaliff, quien es descendiente de sirios y conoce sobre el tema.





Consultado sobre cómo surgió la idea de postularse dijo: "Me presenté en Migraciones de Mendoza y me explicaron los requisitos que debía cumplir. Presenté todo lo que me pedían y al cabo de 45 días me llamaron diciendo que me habían asignado una familia".





Por medio de la red internacional Refugios Humanitarios, del Consulado de Siria y de Argentina, los autorizaron a salir de su país y viajar a General Alvear.





La familia siria está compuesta por un matrimonio y dos hijos, de 18 y 22 años, que no hablan español.





La comunicación será algo fundamental en el día a día de los refugiados y en la forma en que se relacionarán con la gente. Para eso, la Sociedad Sirio Libanesa ha encontrado un hombre que hace más de 20 años vive en la Argentina y que ahora reside en General Alvear, que hará de traductor.





La familia será ubicada en una casa céntrica de ese departamento gracias a la gestión de Jaliff y a un grupo de personas.





"Van a estar viviendo en el centro de Alvear, a tres cuadras de la avenida principal y a cuatro de la plaza. Tienen todo cerca para que ellos salgan y se orienten bien los primeros días", comentó.





Mauro pertenece al Club Sirio-Libanés en Mendoza. "Mi abuelo vino de Siria, escapando de la guerra y viendo todo lo que está pasando allá vimos que podíamos hacer algo para ayudar y se pudo hacer esto. Sólo resta esperar", agregó.





No serán los primeros

Mendoza es uno de los destinos dentro de Argentina que tienen los refugiados que vienen escapando de la guerra.





El Club Sirio de Mendoza organizó hace algunas semanas un recital a beneficio de las familias refugiadas en la provincia.





Hasta hoy son tres los grupos familiares que se instalaron en Mendoza. También existen historias de otros viviendo en San Luis y en Córdoba.





El ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, anunció que el Gobierno nacional, junto con la ONG Blue Rose Compass, entregará becas a 1.000 refugiados sirios para que estudien en universidades argentinas.





"Con ellos nos mantenemos en contacto por WhatsApp desde hace un tiempo y todo marcha muy bien y con ganas de que estén acá" "Me llamaron de una organización internacional, que es la que hace el financiamiento para los pasajes y logística, y me confirmaron que ya está todo en regla" (Mauro Jaliff, el "llamante").







Casa, trabajo y estudios garantizados

Escapar de su país natal no es nada fácil y mucho menos a un lugar desconocido para ellos. La parte buena de esta historia es que la familia ya tiene una casa, le ofrecerán trabajo y estudios para los hijos.

"Al lado de mi estudio les hemos alquilado una casa para que vivan ahí. Se la estamos equipando lo más completa posible porque lo único que van a traer es ropa. Hicimos una colecta de mesas, sillas, colchones y un televisor", comentó Jaliff.

Y con vistas al futuro inmediato también hay planes y espera que todo salga bien.

"Nosotros nos haremos cargo del alquiler hasta que ellos empiecen a trabajar. Pero esto queda supeditado a que hablen español y se empiecen a relacionar. El matrimonio tiene intenciones de trabajar y que los hijos puedan estudiar. Ellos se ofrecieron para cocinar. Si más adelante aprenden el idioma y quieren hacer otra cosa, bienvenido sea", finalizó.





