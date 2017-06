Qué harán en Mendoza los candidatos... ¿campaña o trabajarán en sus puestos?

La campaña política que se avecina por las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) será con la Legislatura de Mendoza abierta y operativa. Al menos así lo aseguran desde la Casa de Las Leyes, donde indicaron que la actividad sólo cesará durante las vacaciones de julio por el receso invernal para el personal legislativo de planta, que está acordado en paritarias.





Los legisladores que son precandidatos para las elecciones del 13 de agosto confirmaron que harán campaña y continuarán trabajando, negando así que se vayan a tomar licencia para dedicarse a la etapa proselitista.





fit.jpg Cecilia Soria junto a Noelia Barbeito y Soledad Sosa





Así lo dijeron a Diario UNO el diputado peronista Jorge Tanús, precandidato a diputado nacional; la senadora del FIT Noelia Barbeito, también precandidata al Congreso, y los legisladores radicales Juan Carlos Jaliff y Néstor Parés, que van en las listas para renovar sus bancas en la Legislatura mendocina.





jaliff.jpg Juan Carlos Jaliff.



En cambio, sí tomarán licencia 15 días antes de la PASO y de la general, para dedicarse a la campaña, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Claudia Najul, y la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández.





najul1.jpg





Najul es candidata en primer término por el frente Cambiemos a diputada nacional, mientras que Fernández va para la Legislatura.





En ambos casos, la situación de las funcionarias es diferente a la de los legisladores. La demanda de trabajo en el ministerio es inagotable y se complica sobrellevar campaña y función al mismo tiempo.

Según fuentes del Gobierno provincial, durante los días que se tome licencia, la ministra Claudia Najul será remplazada operativamente por el subsecretario de Salud, Oscar Sagas, que les cubrirá las espaldas a ella y a Fernández.





FRASES.jpg





Será temporal, porque volverán a sus puestos de trabajo culminadas las elecciones y recién dimitirán en el cargo cuando tengan que asumir en sus nuevos puestos: Najul en diciembre, cuando asuman los legisladores nacionales, y Fernández en abril, cuando tomen sus bancas los provinciales.





Aunque las elecciones aún no se han realizado, es sabido que estas precandidatas conseguirán sus bancas por el lugar de orden que ocupan en las listas.





El intendente sigue

Otro que seguirá al frente de su cargo hasta abril del año que viene es el actual intendente de La Paz , Gustavo Pinto. Es candidato a senador provincial por el oficialismo.





En diálogo con Diario UNO señaló que "voy a seguir con mi trabajo y el tiempo que me quede será para la campaña. Nunca me tomé licencia y no lo voy a hacer ahora. Cuando llegue el momento de asumir en abril, entonces presentaré la renuncia".





cornejo-la-paz.jpg Saludo juvenil. Alfredo Cornejo, acompañado por el intendente Gustavo Pinto, cuando inauguraron la escuela Ciudad de La Paz. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza





Toda campaña preelectoral es siempre exigente y demanda la presencia de los candidatos en el territorio, incluso en las PASO, y aunque sea con lista única, como es el caso de las mayoría de los partidos, ya que el único que disputará internas en Mendoza será el peronismo.





Caminar el territorio es de rigor para todo aquel que quiera un lugar y demanda muchas horas. Sin embargo los precandidatos piensan sobrellevarlo con la labor diaria que les espera en el próximo mes.