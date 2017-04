Qué pasó con la merienda saludable en las escuelas

Lácteos y derivados

Tutucas, barras de cereal, cereales con o sin azúcar, chocolates preferentemente rellenos con dulce de leche o maní y caramelos de dulce de leche

Alfajores de maicena, de miel, de frutas, bizcochuelos fraccionados, galletitas 0% grasa o de bajo tenor graso, galletas de arroz y sánguches

Agua mineral, aguas saborizadas y jugos de frutas naturales.

Frutas frescas de estación, desecadas y ensaladas de frutas

Almendras, maní, nueces, castañas y avellanas (sin sal)

En 2007 una resolución del Gobierno provincial estableció la merienda saludable, que debía venderse en los quioscos o bufetes de las escuelas. Hoy se cumple a medias y no hay control oficial.Entre otros puntos el programa que en ese entonces lanzó la Dirección General de Escuelas ( DGE ) junto con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y los ministerios de Salud, Economía y Desarrollo Social, ofrecía un listado de alimentos que debían comercializarse en los quioscos en 50% el primer año y en 75% del segundo en adelante y cuya actividad iba a ser controlada por algún organismo de Gobierno.Apuntaba también a generar hábitos de alimentación saludables, promovidos desde la currícula, actividad física y salud bucal.Sobre este último apartado, desde la DGE fueron optimistas al ser consultados por Diario UNO, al asegurar que en muchas escuelas se sigue cumpliendo la resolución, sobre todo a través de los contenidos que se dictan."Para cumplir con el espíritu de la resolución se necesita de un trabajo en equipo. Se ve, por ejemplo, que hay muchos docentes que, más allá de que lo incluyen en la currícula, hacen directamente ellos un llamado de atención para los chicos pero también para las madres", especificó Patricia Charamonte, directora de Educación Primaria.Sin embargo, en lo que respecta a los quioscos saludables, la funcionaria hizo recaer la responsabilidad del cumplimiento en los directivos de cada escuela."Ellos tienen que tener en cuenta cada año que la resolución sigue vigente y recordarlo cuando se renuevan las concesiones, pero también fomentar que los dueños de los quioscos la refuercen de algún modo, porque no es fácil cambiar los hábitos alimentarios", dijo Charamonte sobre esta disposición de hace 10 años. También reconoció que, así como sucede con toda norma, si no se hace un seguimiento "se cae".Más allá de la resolución, en Mendoza la Ley de Merienda Saludable (Nº8.247), publicada en el Boletín Oficial en enero de 2011, incluye a los quiosqueros o a quienes se encargan del expendio de alimentos, como partes obligadas a incorporar paulatinamente los alimentos saludables conforme a un listado específico, hecho por profesionales.Que los quioscos de las escuelas, más allá de que hayan sumado algunos productos sugeridos, siguen vendiendo lo que más rédito económico les da, sin control alguno, no es sólo una situación denunciada constantemente sobre todo por los padres de los alumnos, sino también una problemática detectada por distintos actores políticos a lo largo de los últimos años.Por eso, tanto en General Alvear como en Malargüe y San Rafael se aprobaron distintas ordenanzas municipales para regular efectivamente el funcionamiento de los quioscos dentro de las instituciones escolares.En la Legislatura también hay un proyecto que espera convertirse en ley, que establece la creación del programa integral de alimentación saludable para todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada.Busca estipular criterios únicos en las licitaciones de quioscos, que deberían ofrecer obligatoriamente alimentos de bajo tenor graso y poco contenido de azúcar."Buscamos que la educación en la alimentación de los niños sobre todo parta de la casa, pero también desde las escuelas. Nuestra intención era que estuviera aprobada a fines de año o a principios de este para que ya pudiera ser implementada pero aún están trabajando en ella", dijo la diputada Beatriz Varela (UCR), su creadora, acerca de esta propuesta que logró la media sanción en Diputados y que ahora está en la Comisión de Desarrollo Social de Senadores.En concreto: cuando suena el timbre anunciando el recreo los niños o jóvenes que no llevan merienda desde las casas y corren para comprarla al quiosco escolar deberían encontrar que por lo menos la mitad de los productos que les ofrezcan sean yogures, frutas de estación, jugos naturales y galletitas sin grasa.Además deberían tener a la vista una lista con los productos recomendados para cuidar su salud y otra con los alimentos que no están permitidos.2007 Decreto Nº2.778 Programa Merienda Saludable. Resolución Nº0852 DGE-Regulación de los quioscos escolares.2011 Ley Provincial 8.247 de Merienda Saludable. Se dispone la obligación de los concesionarios de quioscos y expendedores de alimentos de incorporar alimentos saludables y colocar un listado visible.2012 Ordenanza Municipal Nº3.745, en General Alvear. Los quioscos de las escuelas públicas y privadas deben comercializar alimentos de buena calidad nutricional y aptos para celíacos y diabéticos.2013 Ordenanza Municipal Nº10.448, de San Rafael. Se amplía la definición de "quiosco saludable", incorporando los comercios al ámbito escolar.2016 Resolución Nº265, en Malargüe. Exige a los quioscos de establecimientos escolares sumar productos saludables y aptos para celíacos.Se presenta un proyecto de ley de la diputada Beatriz Varela (UCR) para establecer un programa integral de alimentación saludable en todas las escuelas públicas y privadas. Está en la Cámara de Senadores.