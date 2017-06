Saldrán a ponerle multas a los ciclistas

ciclista 2.jpg

Pasó un año de la muerte de María Gabriela Cavero, la ciclista que fue arrollada en la ruta Panamericana a la altura de la cancha de Chacras. Y algo está cambiando.Primero y principal, los ciclistas tendrán que usar casco y luces de forma obligatoria si avanza en la Legislatura el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Provincial de Tránsito Quienes no cumplan con estos puntos serán sancionados con una multa por falta gravísima, que rondará los $20.000.Segundo, en el lugar donde fue el accidente están construyendo una rotonda para ordenar el tránsito.Allí ya se colocó señalización possiniestro, sobre todo para marcar los senderos que sedespliegan hacia el oeste y que tanto usan los ciclistas, en especial los sábados y domingos.La obligatoriedad del uso del casco de seguridad se funda, de acuerdo con el proyecto, en que, a pesar de que el porcentaje de muertos en el año 2016 representó sólo el 5% del total de fallecidos por accidentes viales, los ciclistas lesionados en 2016 fueron 43% más que en 2015.O sea que 2016 fue más grave que 2015 para los ciclistas.De ahí la importancia de exigirles que usen casco y luces."Como las bicicletas no son un bien registrable, los identificarán por el DNI. Andar en bici es equiparable a andar en moto. Entendemos que las faltas serán gravísimas, aunque por ahora estamos analizando el proyecto", explicó Marcelo Rubio, quien es senador provincial por la UCR.Para Rubio, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales (allí se encuentra el proyecto), "muchas veces los accidentes se dan por imprudencias del ciclista y no sólo por los automovilistas".Por eso la obligatoriedad será para todos los ciclistas: los urbanos, los rurales, los que andan por deporte, los que la usan como transporte. Todos.Roberto Crinó, ciclista avezado que frecuenta desde hace mucho los senderos de Chacras, explicó que luego del accidente de Cavero hubo mejoras, como la incorporación de señalética y la construcción de la rotonda.Sin embargo, hizo hincapié en que hay cosas que faltan para garantizar la seguridad de los deportistas en esa zona en particular."Falta un puesto de hidratación y un puesto de primeros auxilios o una ambulancia. Al menos los fines de semana", dijo Crinó."Además –agregó el ciclista– falta seguridad no sólo para evitar robos sino para controlar la circulación de motos y cuatriciclos".Ese es un talón de Aquiles que tiene el sitio, ya que no está regulada la actividad y en los senderos se cruzan ciclistas con personas que utilizan motos enduro, cuatriciclos y hasta 4x4, que dañan la geografía.Por último, algo que demandan los ciclistas es la construcción de una ciclovía hasta ese lugar.Actualmente existe una bicisenda que nace en Godoy Cruz y llega a La Puntilla. Pero falta un tramo largo.