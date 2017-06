Según Cornejo, en 2016 hubo más muertos en accidentes de tránsito que por homicidios

Cornejo detalló este jueves durante la apertura del Congreso de Seguridad Vial que en Mendoza se registraron durante el 2016 más muertes por accidentes viales que a causas de homicidios.



"Como cifra comparativa en Mendoza en el 2016 hubo 106 homicidios y por accidentes de tránsito han muerto 165 personas, hay mucha más gente que muere arriba de un auto que por un homicidio. Los accidentes de tránsito tienen tres causas fundamentales: la imprudencia de los conductores, las fallas mecánicas y la deficiente infraestructura de caminos. Creemos que la solución esta atacando estos tres factores, y esto requiere de un trabajo público y privado", detalló el Gobernador.



"Habitualmente los mendocinos cometen infracciones en nuestra provincia porque piensan que hay un Estado bobo que no pone sanciones o que no las hace cumplir. Por eso vamos a trabajar mucho en ello, en las sanciones para que tomemos conciencia. Estamos haciendo muchos cambios legales como por ejemplo la modificación profunda de la Ley 6082, conversada con jueces viales y de tránsitos de todos los departamentos, con la justicia y con la policía vial", agregó el mandatario.



En referencia al proyecto que se encuentra en Legislatura, el jefe del ejecutivo provincial comentó: "Hemos logrado presentar una Ley para una reforma integral de la 6082, donde cambia la forma de sancionar, hace más ágil el proceso y permite que el Municipio tenga más injerencia en la gestión de actas procedimientos y recaudación. En el caso de accidentes en la vía pública, observo que están de tres a cuatro horas esperando que llegue la Policía científica y esto no va ocurrir más, queremos que ellos se ocupen de la cosas mayores y que las menores sean resueltas por municipios que están cerca y lo vamos a implementar de forma digital. Mendoza se compromete en transferir todo su conocimiento y capacitación para hacer esos peritajes en forma rápida y eficiente".





Fuente: Diario UNO de Mendoza