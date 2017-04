Siguen las lluvias en Mendoza y agarrate: pronostican un regreso de El Niño en estos meses

"Dicen que no, pero para mí que esto tiene algo que ver con el dique Potrerillos. Antes no llovía así en Mendoza", comentaba una mujer en la parada de micro, mientras trataba de protegerse de la lluvia, amontonada junto con otras por lo menos diez personas, cuando parecía que había llegado otro diluvio.





A algunos mendocinos parece que las explicaciones científicas sobre el por qué de tantos días de precipitaciones parecen no alcanzarles, pero existen y estas lluvias son provocadas por fenómenos climáticos especiales.





Los 53 milímetros de agua que cayeron sólo el 18 de este mes fueron un récord histórico. El martes llovió otra vez aunque, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sólo se juntaron tres milímetros. Ese número alcanzó para colapsar calles y anegar acequias.





Ricardo Villalba, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), explicó que estamos ante un fenómeno de similares características al que afectó a Mendoza en mayo del año pasado cuando no salió el sol por 27 días.





"El año pasado tuvimos más de 20 días sin sol en mayo y fue por un anticiclón, que se ubica sobre zona patagónica y eso fortalece la entrada de humedad. Estamos viviendo un proceso que se repite. No ocurría antes, ni es normal que ocurra dos años seguidos. Es anómalo y llamativo. No es un proceso que de ahora en más será normal y está asociado al calentamiento global , con dos años no podemos afirmar eso", explicó e hizo la salvedad de que en 2016 este fenómeno fue aún más intenso.





Un informe especial elaborado por el SMN explica que las condiciones de mal tiempo que dominaron los días de este mes "estuvieron asociadas a un patrón de circulación estacionario conocido como bloqueo atmosférico".





Los bloqueos atmosféricos, que son una especie de "obstáculo" que impide el normal movimiento de la circulación de aire, suelen durar entre tres y cinco días. Provocan que las masas de aire húmedo del sur se muevan hacia otras regiones y esas precipitaciones caigan, por ejemplo, sobre Mendoza.





El SMN también elaboró un informe sobre el estado del fenómeno climático de El Niño , en el que destacó que en el trimestre abril-mayo-junio de este año se prevén condiciones neutrales (ni Niño ni Niña), con 53% de chances de neutralidad. Pero "a más largo plazo aumenta la probabilidad de desarrollo de una fase Niño".





"Existe una probabilidad del 47% de que se desarrolle un Niño en este mes. A partir del trimestre mayo-junio-julio disminuyen las chances de neutralidad y aumenta la probabilidad de que se desarrolle una fase Niño", pronosticaron.





-De acuerdo al pronóstico que elabora Contingencias Climáticas, desde el jueves y hasta el sábado, habrá tiempo bueno con ascenso de temperatura, sin lluvias.



Fuente: Diario UNO de Mendoza