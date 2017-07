Superhéroes urbanos: disfrazado visita a chicos internados

Los superhéroes coparon el mundo y su magia divierte e ilusiona a miles de chicos todos los días. Encontrarse con uno en carne y hueso, fuera de un cómics o de la pantalla del cine y la televisión, sorprendería a cualquiera que pase por una experiencia similar y en el caso de los más pequeños, sería un sueño que finalmente se haría realidad.

Ese es el efecto que provoca Alejandro Martínez, con sus sofisticados y precisos trajes, de Iron man, Spiderman o Batman, que alterna a la hora de visitar a los chicos que se encuentran internados, con cáncer o alguna enfermedad compleja en el hospital Fleming, el Humberto Notti y dentro de poco también por los pasillos del sanatorio Ramón Carrillo y del Español.

"Soy muy fanático de los superhéroes y siempre quise que los chicos tuvieran la posibilidad de conocer a uno. Esta tarea me mueve y me emociona. Trato de pensar como un niño más, ponerme en ese lugar e imaginar todas las cosas que sienten. Y la reacción de los chicos es realmente muy emocionante", cuenta el actor que desde hace años realiza esta tarea voluntaria para motivar a niños en tratamiento.

Martínez tiene 34 años, estudió en un colegio técnico, en Bellas Artes, y luego se fue perfeccionando con cursos de clown y teatro. De todos estos aprendizajes tomó herramientas para retratar a los famosos personajes de Marvel y DC cómics con un alto nivel de verosimilitud. Esa es, tal vez, una de las virtudes que lo diferencian de otras caracterizaciones y disfraces.

"Siempre estuve enfocado en lo artístico, en la fabricación de trajes y en crear personajes. Comencé en serio después de ver la película de Iron man en 2008. En parte por mi fanatismo y también por los chicos y el efecto que buscaba producir en ellos. Los chicos te ven y se vuelven locos, piensan que sos el real, todo motorizado con luces, es muy impactante", dice.

Recuerdos imborrables

Entre las innumerables experiencias que atesora Alejandro desde que realiza esta acción en los hospitales, recuerda algunos casos que significaron mucho para su vocación, ya que lo impactaron y cambiaron el modo que tenía de ver la vida porque le sirvieron para aprender a separar las vivencias por las que vale la pena preocuparse.

"Una experiencia que fue muy impactante la tuve con una nena de 15 años que tenía cáncer. La madre se contactó con el hospital porque quería que festejáramos su cumpleaños. Fui con el traje de Iron man y estuve con ella compartiendo. Era de una familia muy humilde, pero me invitaron a un asado. Ella al tiempo falleció y lo que rescato es que se llevó ese lindo recuerdo, que fue muy emotivo", dice.

También recuerda la historia de Aguchi, que estuvo internado en terapia intensiva y se recuperó. "Soy un convencido de que los chicos se sanan emocionalmente, esa es la misión mía y la del equipo de Emergencias Sonrisas. Ahora nos habló la mamá de una nena de una casa muy humilde, cerca de Rodríguez Peña, en Maipú, que tiene una enfermedad muy rara y sus posibilidades de vida son escasas.

Quiere que le festejemos el cumpleaños", describe otro de los operativos que realizará en breve.

Una carrera en ascenso

Además de su faceta solidaria, Martínez usa sus habilidades y disfraces para trabajar. Todos los días y principalmente durante los fines de semana anima fiestas infantiles. Pero en este caso su variedad de personajes es más amplia e incluye a personajes de Disney, como Mickey y Goofy, entre otros. También tiene trajes de la Guerra de las Galaxias.

"Me gustó siempre desde chico hacer esto. Recuerdo que para el cumpleaños de mi sobrino tuve una de mis primeras experiencias, vistiéndome de Piñón Fijo. De ahí en adelante me animé a mostrarme con la gente", explica sus comienzos ya que su carrera es más extensa. Entre sus hazañas está la de haber viajado a varios países para presentar sus trajes en eventos de cómics. Se trata de uno de los personajes más populares en el Mendotaku, en donde fue apodado como El Iron Man Mendocino.

En el último tiempo su imagen cobró mayor visibilidad luego de que el conductor de televisión Marcelo Tinelli lo nombrara en su cuenta de Facebook, haciendo una valoración positiva de su trabajo e invitando a todos los argentinos a conocerlo.

"Me enteré de que Marcelo empezaba el programa y que vio un video mío y lo compartió en su muro. Me felicitó y tuvo muchísimas reproducciones. Después me hicieron entrevistas de varias radios y de diarios a nivel nacional y provincial. Quizás tenga adelante una posible participación en el programa pero no se sabe todavía. Sería una linda experiencia, sería lindo representar a Mendoza ", concluye.