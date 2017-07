Un proyecto que regula el transporte de pasajeros en alta montaña "duerme" en la legislatura desde hace cinco años

accidente tragedia san rafael.jpg

Después de la tragedia del grupo de baile bonaerense, en la que el conductor del micro se salió de la ruta original por la que iba trasladar a ese contingente de Buenos Aires a San Rafael y viceversa, y lo llevó a Las Leñas por la complicada ruta 144 –evidentemente el chofer no conocía–, se supo que desde el 2012 hay un proyecto de ley que pretende regular el transporte de pasajeros en alta montaña. La iniciativa consiguió media sanción de Diputados, pero desde hace 5 años duerme tranquilamente en un cajón de la Legislatura."El proyecto busca restringir la circulación de vehículos de gran porte (aquellos que tienen más de 2 ejes) en distintos circuitos, sobre todo de alta montaña entre ellos Vallecitos, Cañón del Atuel y Cristo Redentor, por ejemplo. La idea es que esos vehículos lleguen a la provincia, dejen a los pasajeros en el hotel –les dan 30 minutos para hacerlo– y que los traslados de alta montaña se hagan con vehículos más pequeños y con choferes locales que conozcan las rutas como sucede en Bariloche", apuntó Gustavo Arenas, el senador autor del proyecto.Arenas, que fue el delegado provincial de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), basó aquel proyecto en situaciones que se repiten en la provincia: "Pasa y pasó en San Rafael, que los transportes que vienen de otras provincias hacen cabotaje. Es decir: no cumplen con el contrato de traslado del origen al destino, sino que vienen a la Ciudad y terminan llevando a sus pasajeros a Potrerillos o Uspallata sin siquiera conocer la ruta y quitándole trabajo a las empresas locales", agregó el legislador y aseguró que muchos transportes que funcionan ilegalmente, ni siquiera cumplen con la normativa de no poder levantar pasajeros durante el viaje y tampoco tienen la lista de los pasajeros que trasladan.En su momento la iniciativa contó con el apoyo de varias empresas de transporte locales, pero encontró reticencias, sobre todo de hoteleros, que aseguraban que encarecería los costos de las agencias que quisieran venir a Mendoza porque los obligaba a contratar transportes locales.Por su parte la Cámara de Turismo apuntó a la necesidad de ensanchar las rutas y desde Vialidad nacional adelantaron las mejoras previstas en las rutas 7 y 144.