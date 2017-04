Una víctima del Próvolo contó un desgarrador hecho que vivió luego de ser violada

La joven víctima que reveló las reiteradas vejaciones que sufrió en el Instituo Próvolo detalló que una vez, luego de ser abusada, una persona adulta le puso un pañal porque sangraba y durante la clase no se sentó por el dolor que tenía.



El desgarrador y escabroso relato se conoció en la tarde del martes, cuando la joven, quien aún es menor de edad, contó lo que otros testigos y víctimas habían declarado tiempo atrás.



Dijo que cuando era una niña había sido violada y como consecuencia tuvo un fuerte sangrado. Una persona trató de auxiliarla colocándole papel para frenar la hemorragia, hasta que una mujer adulta se enteró de la situación.



Esta fue quien le colocó directamente una especie de pañal y en tono de reto le ordenó que no contara nada de lo ocurrido.



De esa forma la pequeña en ese momento, tuvo que asistir a clases y debió quedarse parada debido a que no podía sentarse por los dolores que tenía y el sangrado que padecía.



Esta víctima además nombró a algunas personas del Instituto que en un primer momento eran simples actores, como el resto que no está implicado en los abusos, pero que con el avance de la investigación quedaron en la mira de la Justicia debido a varios testimonios apuntan a su omisión y hasta encubrimiento en estos aberrantes hechos que ocurrieron durante años.