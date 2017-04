Vendimia Solidaria junto a los adultos mayores

El tiempo es nuestro compañero desde el momento en que nacemos y hasta el momento en que dejamos este mundo.



En los seres humanos, la inevitable existencia y paso del tiempo se va notando con los años. Cada día vamos envejeciendo un poco.



En nuestra provincia hay una institución que se dedica exclusivamente a atender a las personas que han envejecido. Se trata del hospital Héctor Gailhac, de Las Heras.



Hace muchos años, el doctor Gailhac creó una sala de primeros auxilios en El Algarrobal, donde prestaba sus servicios en forma gratuita mientras soñaba con la construcción de un hospital.



Con el paso del tiempo, el sueño se cumplió y surgió el hospital geriátrico que lleva su nombre. Sueño que este 24 de abril, mañana, cumplirá 56 años. En la actualidad la institución es la única en la provincia que se dedica a cuidar y albergar a los ancianos en situación de calle. Es decir, aquellos que no tienen asistencia familiar ni cobertura social.



Ana Recalde de Arboit pertenece a la cooperadora y comentó: "La mayoría de los que viven en el hospital es gente que se encontraba viviendo en la calle, y en algún momento por sus condiciones de salud viene hasta acá. Son atendidos y se quedan muchos años. Hay pacientes que viven acá 20 o 30 años, porque se les da una excelente calidad de vida."



Desde la cooperadora lo que hacen es ver aquellas necesidades que surgen y que el Estado por diversas razones no puede cumplir, para tratar de paliarlas. Es el nexo entre el hospital y otras instituciones que colaboran con él.



Así surge el trabajo junto con Vendimia Solidaria de la Fundación Grupo América, y con su presidente, Daniel Vila.



"Desde la cooperadora siempre hemos presentado diversos proyectos a la fundación y siempre hemos contado con el apoyo de la organización y de Daniel. Siempre han estado con nosotros, han estado presentes", señaló Ana Recalde.



Uno de los proyectos que solicitaron era una lavadora semiindustrial para poder mantener el ritmo de trabajo y limpieza que el lugar demanda.



Para Ana Recalde "el momento en que Vendimia Solidaria nos entregó la lavadora industrial, súper moderna, de muchísima capacidad, fue de mucha alegría y utilidad, ya que se sacan entre 400 y 500 kilos de ropa limpia por día. Era algo que necesitábamos desde hace muchos años y no la obteníamos de ninguna manera. Finalmente, y gracias a Daniel, lo conseguimos".



El hospital consta de tres áreas.



La primera es la de internación, con 90 camas. Sesenta de ellas son para varones y treinta están destinadas a las mujeres.



La segunda es la ambulatoria, donde se atiende a los viejitos en los consultorios externos. Allí tienen acceso a todas las especialidades, de lunes a viernes, de 8 a 18.



Finalmente está la guardia, que atiende las 24 horas, los 365 días del año.



Dora Sarmento, médica gerontóloga y directora interina de la institución, expresó: "Para mí, como para todos los que trabajamos en el lugar, la palabra viejo es algo que tiene un valor muy grande. Viejo es una persona de mucha edad y con mucho conocimiento y sabiduría."



"Trabajar con los abuelos, que siempre son los más olvidados, es un gusto, un orgullo", sostuvo la médica.



"Por eso es que la colaboración de Vendimia Solidaria es tan importante. Han colaborado mucho y en diversas oportunidades con la institución. Los pacientes, los profesionales y la dirección estamos sumamente agradecidos con Vendimia Solidaria y Daniel Vila, por la colaboración que nos han brindado. Esta humanización entre instituciones y ONG es fundamental para nuestro hospital", aseguró la directora.



La conclusión es que hay sociedades donde la vejez es sinónimo de respeto, de sabiduría y de experiencia. Para progresar como sociedad, el desafío está en tomar el potencial que los adultos mayores poseen.