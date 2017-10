Violento audio de una presunta paliza a una presa

Una penitenciaria fue grabada mientras relataba una violenta golpiza que le dio a una interna, quien habría tomado como rehén a otra agente dentro de su celda del penal de El Borbollón, en Las Heras. Se investiga si el hecho ocurrió así o la uniformada inventó la versión.



Ocurrió -según fuentes policiales- el 7 de octubre pasado, cuando una presa debió ser trasladada a un centro asistencial con su cara desfigurada por los golpes que le dieron.



En un primer momento las autoridades creyeron que se trató de una riña entre internas, hasta que un audio comenzó a circular.





Embed

Allí se escucha la voz de una penitenciaria que cuenta que las presas tomaron como rehén a una agente llamada Celeste y que ella logró liberarla. "Me das a la Celeste o te mato", supuestamente le decía la penitenciaria a la interna. "Cuando la liberó me cansé de llenarla a patadas. Le reventé la boca".



Luego detalla la cantidad de golpes que le dio en la cabeza y en el cuerpo a la interna que había capturado a su compañera.



"No se si vuelve, le dije a la Directora, porque le reventé todo, le di sin asco. Hasta en la cabeza le metí un patadón, yo pensé que la mataba", contó.



Ahora la Justicia y la Inspección General de Seguridad deben investigar este presunto episodio, debido a que las autoridades de El Borbollón no notificaron una toma de rehén, como tampoco una golpiza entre internas y personal penitenciario. La novedad solo se emitió como un problema entre reas, en el cual una de las presas terminó con su cara desfigurada.



Algunas versiones indicaron que el relato que se conoció por este audio es un "invento" de la penitenciaria quien suele fabular.



A pesar de todo esto, la mujer continúa su trabajo en el penal de mujeres.