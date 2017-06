Calculan cuándo y dónde se encontrará vida extraterrestre

A pesar de que hasta el momento el ser humano no ha encontrado evidencia de la existencia de vida más allá de nuestro planeta, el astrónomo y profesor de la Universidad de Arizona, Chris Impey, parece tener la respuesta de cuándo encontraremos vida extraterrestre: en las próximas dos décadas.



En una entrevista publicada por el portal Futurism, el científico asegura que "apostaría que en los próximos 10 a 15 años" detectaremos microorganismos que habitan espacios ubicados fuera de la Tierra, aunque ha destacado que "no se tratará de vida inteligente".



Jamás hemos estado tan bien equipados

El investigador sugiere que deberíamos enfocarnos en buscar vida dentro de nuestro propio sistema solar y no descarta la posibilidad de la existencia de microorganismos en Marte, aunque destaca otros lugares específicos— como Europa, una de las lunas de Júpiter— como posibles lugares que dan cabida a la vida extraterrestre.



En los próximos años, según Impey, los investigadores tendrán a su disposición nuevos recursos tecnológicos, como el telescopio espacial James Web —será lanzado en octubre de 2018— que será empleado en la búsqueda de vida no solo en la superficie de los nuevos exoplanetas, sino también en sus atmósferas.



El científico considera que la humanidad jamás ha estado tan bien equipada para descubrir vida más allá de la Tierra como en nuestros tiempos. El experto asegura que cada nuevo experimento para la búsqueda de vida extraterrestre "es tan efectivo como la suma de todos los anteriores".





Fuente: Diario UNO de Mendoza