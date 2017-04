Caso Próvolo: aval al silencio del Papa

El arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María Franzini, justificó el silencio del papa Francisco sobre el caso del Instituto Próvolo, en el que hay dos sacerdotes presos acusados de abusos sexuales a alumnos.

Según Franzini, una de las razones de la ausencia de opinión del Pontífice es que la investigación interna está recién en la parte preliminar de la recolección de pruebas.

Franzini hizo estas declaraciones en los actos del Vía Crucis en el Calvario de Godoy Cruz, en el que acompañó a miles de fieles.

El arzobispo recorrió cada una de las estaciones y al concluir, en un breve mensaje, pidió por la unión y recomposición de vínculos en todos los sectores de la sociedad.

Luego al ser consultado por el caso Próvolo dijo: "Él es pastor del mundo. Yo no sé tampoco por qué no se ha pronunciado sobre el tema, pero imagino que tiene en su corazón y su agenda tantos temas que no puede hablar de cada caso particular en el que estamos inmersos".

En su caso particular, repitió sentirse indignado, dolorido y deseoso de colaborar con la Justicia, como también con aquellos "quienes puedan haber sido afectados por esta situación".

Sobre la investigación interna ordenada por el Vaticano, Franzini sostuvo que se trata de un mecanismo independiente del camino que la Justicia ordinaria recorre.

Además, aclaró que no es ni el Arzobispado de Córdoba ni el de Mendoza el que realiza la investigación, ya que cuando se trata de estas denuncias tan graves interviene directamente la Santa Sede a través de lo que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe.

"Nos toca como Iglesia realizar nuestro propio camino jurídico según la legislación que la Iglesia tiene reconocida por el Estado argentino. En esa instancia ha comenzado esta investigación que además de ser respetuosa de la Justicia de la Argentina se encuentra en la fase preliminar de recoger la información que necesitemos para ir avanzando", cerró el arzobispo.





