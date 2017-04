Este hotel prohíbe tener sexo en la habitación 310

La nota dice "Esta es una estricta sala donde no tener sexo. Es un imperativo de no involucrarse en cualquier tipo de relación sexual".



A primera vista la nota parece algo desconcertante pero todo es por una buena causa. El hombre, quien reservó la habitación pidió expresamente al responsable del alojamiento que dejara un cartel en su habitación donde dijera que no se podían mantener relaciones sexuales en esa estancia, ya que "la chica con la que estoy ha dejado claro que no tendremos sexo", explicaba el hombre en su petición.



"Puede poner un cartel en algún lugar afirmando que esa habitación no es para sexo, como las habitaciones para no fumadores para hacerla sentir mejor", agregaba.



Las fotografías de la nota se hicieron virales de inmediato en el portal Reddit.com, donde generaron cientos de comentarios.



Algunos cuestionaron si la nota era falsa, o si se trataba de algún tipo de broma para el huésped que se alojase en la habitación 310.



Otros afirmaron que este gesto les parecía algo "tranquilizador y dulce".