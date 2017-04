Falleció una hermana de Fidel Castro

Agustina del Carmen Castro Ruz, hermana menor de Fidel y Raúl Castro, falleció el domingo en La Habana a los 78 años, según confirmó su hermana Juanita Castro, que reside en Miami desde hace 52 años.





Juanita Castro, de 83 años, se enteró de la muerte de Agustina por su otra hermana, Emma, que reside en México.





Aunque manifestó su pesar y tristeza por la muerte de Agustina, subrayó que decidió no viajar a Cuba para asistir a los funerales.





"Lamentablemente las cosas (la situación política en Cuba) no han cambiado, no tengo ni el ánimo ni la disposición de ir para allá", dijo Juanita Castro, quien no ha regresado a Cuba en 52 años y no cree que lo vaya a hacer nunca más.





Juanita Castro no habló de las causas de la muerte de su hermana, pero sí señaló que Agustina, que estaba "muy enfermita", falleció por complicaciones de una fractura de cadera.