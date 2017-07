Google planea terminar con el mayor asesino del mundo

Verily, la división de ciencias biológicas de Google, ha anunciado que liberará 20 millones de mosquitos machos infértiles desarrollados en laboratorio a lo largo de 20 semanas en dos vecindarios –cada uno de unos 300 acres- del condado de Fresno (California, EE.UU.), informa MIT Technology Review. El experimento, que forma parte del proyecto Debug, será el mayor de su tipo lanzado en suelo estadounidense.



Concretamente, se trata de mosquitos de la especie Aedes aegypti, el principal vector del zika, la chikungunya, el dengue y la fiebre amarilla. Estos no están genéticamente modificados, sino que son criados de modo que se infecten con la bacteria Wolbachia, la cual los esteriliza. Esta bacteria no implica ningún peligro para los humanos y no puede ser transmitida a través de las picaduras.



El plan

La idea es que estos mosquitos macho estériles ayuden a minar la población local de mosquitos, ya que, cuando se apareen con las hembras presentes en el entorno, los huevos de estas no serán capaces de desarrollarse con normalidad y no eclosionarán.



Para generar millones de este tipo de insectos, la compañía ha creado un robot capaz de criar un millón a la semana y se sirve de algoritmos de 'software' y máquinas personalizadas para incrementar la cantidad de mosquitos que produce. Los investigadores de Verily se asociarán con Mosquito Mate -una empresa privada de biotecnología- y los servicios de control de mosquitos del condado de Fresno para medir la evolución de la cantidad de mosquitos.



"Si realmente queremos ser capaces de ayudar a gente de todo el mundo, tenemos que ser capaces de producir muchos mosquitos, distribuirlos por donde deban estar y medir las poblaciones a muy bajo coste", ha destacado Linus Upson, ingeniero de Verily, sin dar detalles acerca de la estimación de costos.



Asimismo, Upson ha revelado que planean llevar a cabo un ensayo similar en Australia a finales de este año. "Queremos demostrar que esto puede funcionar en diferentes tipos de entornos", aseguró.