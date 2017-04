Lleva 29 años tratando de demostrar que no está muerto

Adam Ronning, de 33 años, es un técnico de paneles solares estadounidense padre de dos hijos. Al igual que muchos habitantes del estado de Minnesota, Ronning tiene sus impuestos retenidos en el cheque semanal de su paga. Sin embargo, según el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) el hombre está muerto desde hace 29 años, informa Fox News.



El problema surgió por primera vez cuando Ronning tenía tan solo 4 años edad. Fue en mayo de 1987 cuando su madre, Linda Picard-Millett, recibió una carta por parte de la Administración del Seguro Social informándole que ya no podría recibir la manutención para su hijo porque el pequeño Ronning había sido declarado como muerto.



"Llamé a la Seguridad Social y les dije: '¿Qué quieren decir con que ha muerto?'", relata Picard-Millete al canal. "Se disculparon y me aseguraron que se encargarían de solucionar el problema y que emitirían un certificado de resurrección, pero nunca me dieron una copia".



Sin embargo, después de que Ronning presentara su declaración de la renta de 2009 descubrió que el problema volvió a aparecer. "Cuando el IRS me devolvió solo la mitad de lo que me correspondía, me explicaron que la razón por la que no podía obtener mi reembolso completo era porque yo estaba muerto".



A pesar de que el Departamento de Hacienda de EE.UU. envió a Ronning una carta en la que reconoce que está realmente vivo, en los últimos cinco años, denuncia el hombre, las cosas han empeorado. "En lugar de obtener la mitad de mi reembolso, ahora no me dan nada", se queja Ronning.