Publicaron los primeros resultados del mayor proyecto de búsqueda de vida extraterrestre

El equipo de la iniciativa Breakthrough Listen, el más importante proyecto internacional de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, ha publicado su análisis de varios petabytes de datos obtenidos a través de telescopios terrestres en Estados Unidos y Australia y ha encontrado once eventos que podrían ser una manifestación de actividad alienígena.



Según los autores del informe, los señales captadas podrían ser artificiales porque su ancho de banda es más estrecho que el de las radiaciones de origen natural y muestran patrones espectrales de comportamiento irregular.



Los algoritmos desarrollados por los científicos permiten distinguir entre señales de origen terrestre (incluyendo las de satélites artificiales del planeta) y las señales extraterrestres, y determinar, en el último caso, su lugar de origen en la esfera celeste.



Los casos que han atraído la atención de los investigadores corresponden a señales de este tipo, pero reconocen que es poco probable que alguno de los once fenómenos detectados provengan de una civilización extraterrestre, aunque no descartan esa posibilidad.



La iniciativa Breakthrough Listen es el proyecto más grande de rastreo de señales de civilizaciones extraterrestres que existe en el momento. Fue lanzado en verano de 2015 con apoyo del multimillonario ruso Yuri Mílner y el famoso científico británico Stephen Hawking.