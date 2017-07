Resolvieron un misterio de la Luna pero dudan de su origen

Científicos de la Universidad Brown (Rhode Island, EE.UU.) han resuelto el misterio de la existencia de agua en la Luna y han refutado la teoría del Programa Apolo, que hasta el momento afirmaba que la presencia de esta sustancia líquida en el satélite tiene un carácter anómalo y ocasional, informa RIA Novosti.



En el marco de su estudio, los investigadores descubrieron yacimientos abundantes de agua en diferentes zonas de la superficie de la Luna con la ayuda de datos obtenidos por la sonda Chandrayaan-1, que midió la estructura mineral y las temperaturas del satélite. Tras estudiar los resultados, los geólogos pudieron llegar a la conclusión de que la suposición de los científicos del equipo del programa espacial estadounidense Apolo, que se remonta a los años 60 del siglo XX, no es correcta.



"Hemos revelado que el agua está distribuida por toda la superficie de la Luna. Eso indicó que las muestras hídricas del suelo tomadas por el Apolo no son casos únicos. Parece que todas las rocas magmáticas de la Luna son ricas en agua y lo mismo puede ser característico y para su manto", aseguró uno de los autores del estudio, Ralph Milliken.



Si esta suposición es cierta y el manto de la Luna posee aún más agua, eso pondría en tela de juicio la teoría existente sobre el origen del satélite, según la cual el satélite se formó como resultado de la colisión entre el protoplaneta Tea y la Tierra. Según Milliken, si eso en realidad ocurrió así y el satélite se formó de la masa producida por esta colisión, toda el agua de la Luna se debería haber evaporado. Y la presencia abundante de agua en la superficie del satélite plantea nuevas preguntas a la comunidad científica.



Sin embargo, los investigadores todavía no han explicado de dónde apareció tanta agua en la superficie lunar. Entre las ideas que consideran los científicos figuran que la Luna se podría haber generado como un satélite seco y que obtuvo agua de los asteroides y cometas que cayeron sobre su superficie. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista 'Nature Geoscience'.