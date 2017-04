Se pasaron de apasionados y terminaron "pegados"

Una pareja se quedó "pegada" luego del acto sexual

Una pareja fue trasladada a un centro médico luego de que la mujer pidiera ayuda a gritos por el intenso dolor que sentía durante el acto sexual con su novio. El hecho ocurrió en un hotel de Kenia y quienes escucharon los pedidos de auxilio acudieron a la habitación para socorrer a la "víctima".Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de que el problema no sólo era el dolor que sentía la mujer, sino que ambos habían quedado adheridos sin poder "despegarse". Entonces, los socorristas improvisados tomaron la cama y, usándola como camilla, decidieron llevarlos así a un centro médico.El hecho ocurrió en el hotel Explor-Inn, donde una multitud se agrupó para observar el humillante acto de ayuda comunitaria. Ambos amantes fueron trasladados de manera rudimentaria por las calles, mientras el griterío no permitía escuchar las súplicas del novio, quien intentaba proteger a su mujer de la humillación espontánea a la que era sometida.Medios de Kenia especularon sobre qué pudo haber ocurrido durante el acto sexual que derivó en un incómodo momento. Los nombres de los desafortunados novios no trascendieron.