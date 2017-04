Siria: aseguran que el ataque químico fue "un invento" que le sirvió a Trump como pretexto para atacar

El presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que el presunto ataque químico contra una ciudad rebelde en Siria fue un "invento al 100%" y sirvió de "pretexto" para justificar los bombardeos estadounidenses contra el Ejército sirio, en una entrevista exclusiva en Damasco."Para nosotros, es un invento al 100%... Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos , es cómplice de los terroristas y montó toda esta historia para que sirviera de pretexto al ataque" estadounidense del 7 de abril contra una base aérea en Siria , afirmó en su primera entrevista tras el supuesto ataque químico en Jan Sheijun.

Asimismo, el líder del régimen sirio afirmó que el gobierno de Donald Trump no es "serio" en la búsqueda de una solución política para Siria, y lo acusó de utilizar el proceso de Ginebra para ayudar a los rebeldes que pierden terreno. "Estados Unidos no es serio en la búsqueda de una solución política, sea cual sea. Quieren utilizar el proceso político como un paraguas para los terroristas".

Para deslindarse del ataque tóxico que la semana pasada cayó sobre uno de los bastiones rebeldes, y que fue el motivo que impulsó a Trump a bombardear una base aérea siria, al-Assad dijo desde Damasco que no tiene arsenal químico. "No poseemos armas químicas. Hace varios años, en 2013, renunciamos a todo nuestro arsenal. E incluso si tuviéramos, nunca las habríamos usado", advirtió.

Assad además aseguró que el bombardeo de EE.UU. no afectó a la potencia de fuego del régimen y afirmó que sólo aceptará una investigación "imparcial" sobre el presunto ataque químico. "Vamos a trabajar con los rusos en pro de una investigación internacional. Pero debe ser imparcial. Sólo podemos permitir una investigación si es imparcial y asegurándonos de que países imparciales participen en ella, para estar seguros de que no se use con fines políticos", aseveró.

Por el apoyo que Rusia brinda a Siria en medio de una guerra que ya lleva más de seis años, la relaciones entre los gobiernos de Trump y Vladimir Putin atraviesan uno de sus momentos más tensos desde el fin de la Guerra Fría, según aseguró el jefe del Kremlin.

Sin embargo hoy, en Twitter, Trump aseguró que las cosas funcionarán bien entre EE.UU. y Rusia al advertir que "en el momento justo, todos van a recobrar el sentido y habrá paz duradera".