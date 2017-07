Tres tazas de café al día reducen la mortalidad

Un estudio previo había observado que su consumo se asociaba a un riesgo reducido de padecer algunos tipos de cáncer





El café es una de las bebidas más consumidas en todo el planeta, a tal punto que cada día, se toman unos 2.250 millones de tazas.





Hasta el momento, había estudios contradictorios acerca de los beneficios de su consumo sobre la salud.





Según se desprende los estudios, tomar tres tazas de café con o sin cafeína, se asocia con una probabilidad menor de morir, sobre todo por enfermedades del corazón y digestivas"







cafe.jpg

Pero dos nuevas investigaciones, recogidas en Annals of Internal Medicine, señalan que beber café no solo no es perjudicial sino que reduce el riesgo de mortalidad prematura entre un 12 y un 18%.





Según se desprende de estos estudios, que han seguido a casi 750.000 personas durante 16 años, tanto si es con cafeína como descafeinado, tomar entre una y tres tazas de café al día se asocia con una probabilidad menor de morir, sobre todo por enfermedades del corazón y digestivas, en comparación con quienes no lo consumen.





cafe.jpg



Los resultados, advierten los autores de ambos trabajos, no implican necesariamente que el café alargue la vida ni tampoco que prevenga que los consumidores mueran, pero sí que resulta saludable y que es aconsejable incorporarlo en una dieta sana.





Los científicos observaron que los hombres que tomaban dos o tres tazas de café diarias tenían un 18% menos de riesgo de mortalidad prematura, que en el caso de las mujeres era del 8%, en comparación con aquellos que no consumían café.