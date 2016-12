Muñeca brava: se divulgó su foto y se puso como loca

Juan Martín Del Potro no sólo conquista títulos. Al tenista que acaba de ganar la Copa Davis se lo vio acompañado de una joven rubia a la que abraza apasionadamente.

En la imagen se lo ve junto a Victoria Malara en una postal que ella misma subió a su cuenta de Instagram.

La rubia no trabaja como modelo, aunque es muy linda. Es estudiante de abogacía en la Universidad Católica Argentina.

La pícara frase que eligió para su perfil de Instagram es más que elocuente: "Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote". Y de ahí surgieron rumores de romance.

PrimiciasYa.com dialogó con Malara quien desmintió ser novia de Del Potro: "No soy la pareja de Juan Martín y quiero que se aclare esta situación. Yo no quiero saber nada con esto".

"Desmiento totalmente todo lo que se dice. Y no me une ningún vínculo amoroso. Nos sacamos una foto y de ahí se armó una historia que no es verdad", aseguró Victoria.

¿Le creés?