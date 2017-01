Música de Colección: Rod Stewart, un escocés sexy, futbolero y apasionado

Desde hace unos meses a la fecha venimos compartiendo este espacio que nos permite reencontrarnos, de vez en cuando, con estas líneas impregnadas de música, para leer y saber que hay detrás de cada canción y también, como decía el nono, "preoccuparsi".

Para cerrar el año calendario 2016, revisaremos una canción que fue censurada en nuestro país bajo el gobierno de facto (el lado más oscuro de nuestra patria), pero que en la clandestinidad primero y tras la llegada de nuestra joven democracia nos permitimos escuchar, bailar y disfrutar.

"Da ya think i'm sexy?" (¿Crees que soy sexy?, su traducción al español) es una canción del músico británico Rod Stewart, que fue publicada como single en diciembre de 1978 promocionando su disco "Blondes Have More Fun", que fue el paso esencial para que este carismático artista alcanzara la cima de la fama mundial.

A pesar de que tuvo muchas críticas por su nuevo estilo musical más cercano al Pop y al Disco, y que estaban bastante alejados de sus desgarradoras baladas y el "power" del Hard Rock de antaño, gracias a estas melodías el blondo cantante logró traspasar su música a varias generaciones y cambios musicales que pasaban por el mercado.

Era arriesgado, pero a la vez podía traer buenos frutos a su carrera como solista, que por esos años estaba en alza. Para ello, el bueno de Rod quiso dejar de lado por un rato las baladas y las furiosas guitarras para dar nuevos pasos en el ámbito musical.

Es cierto, la gente que gustaba de su música y estilo ya tenía casi en la piel su pasado con The Faces, donde era considerado un "monstruo del rock and roll" porque se comía el escenario con sus estupendas interpretaciones a voz gastada. Pero era necesario un cambio, ya que el mundo musical giraba de manera loca y día a día aparecían nuevos estilos musicales.

A mediados del año 1978, Stewart decidió hacer varios cambios en la formación de su banda de apoyo para empezar a grabar su nuevo trabajo musical. Uno de los nuevos integrantes que llegó a los estudios de grabación fue el experimentado baterista Carmine Appice, quien venía de tocar en bandas como la psicodélica Vanilla Fudge, y la legendaria Beck, Bogert & Appice. La incorporación de este músico traería buenos dividendos para Rod.

En ese mítico 1978, la canción que sonaba a cada rato en las radios era "Miss You" de los Rolling Stones. Lo esencial de esa pieza musical era su sonido, que iba mezclando el sucio rock de esa banda inglesa con acordes de la música disco, logrando un resultado muy llamativo, y que le traería buenas ideas a Stewart y compañía. "Él (Rod Stewart) era un gran fan de The Rolling Stones, así que cuando escuchó 'Miss You' quedó muy impactado con ese nuevo estilo musical. Así que fue al estudio y nos dijo: 'quiero una canción como ésta'. Eso sí, dejó muy claro que no quería algo parecido a Gloria Gaynor", señalaría años después el baterista.

Uno de los más motivados con crear una canción de ese estilo era Appice, quien de inmediato empezó a buscar acordes y a escribir ideas para la letra. Tanta fue su motivación, que se pasó toda la noche en un estudio de grabación, que pertenecía a su amigo Duane Hitchings, jugando con una caja de ritmos con el fin de encontrar la base musical perfecta.

Al otro día apareció Rod Stewart, y nuevamente empezaron a escribir la canción y a crear detalles musicales. Avanzaron en los coros, crearon una base de percusión y finalmente decidieron llamar al productor Tom Dowd para que les diera una "manito". Y el resultado final fue "Da ya think i'm sexy?".

Una vez que terminaron la base musical, fue Rod quien se hizo a cargo de la letra. En esta ocasión, Stewart relata la historia de un tipo que se reúne en un club nocturno con una mujer. Ambos personajes, al parecer, se encuentran nerviosos con la idea de ir más allá de una simple amistad. Sobre esta temática, el señor Rod (que es un hincha a rabiar del Celtic de Glasgow) declaró a varios medios que no hay ninguna relación entre su tranquila (?) vida personal y nocturna con la letra de esta exitosa canción. Aunque su glamorosa vida en Los Ángeles, donde las modelos pasaban susto, decía otra cosa...

En diciembre de 1978 salió a la venta el single "Da ya think i'm sexy?", y de ahí en adelante su éxito iba en crecimiento acelerado. A pesar de que la vieja fanaticada de Rod no quedó muy a gusto con esta nueva canción, e incluso la catalogaron como "basura Pop", los números en los charts decían otra cosa. En el Reino Unido la canción estuvo una semana en el primer puesto de la lista de éxitos. Mientras que en los Estados Unidos, donde la música Disco era grito y plata, la pieza de Rod llegó a estar cuatro semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, siendo bajada de ese puesto un 10 de febrero de 1979 por la comentada Gloria Gaynor con su emblemática "I Will Survive".

Pero la canción también hizo historia, es que dejó a Stewart como un adelantado en lo que se refiere a promoción y marketing de sus productos. Primero realizó un llamativo videoclip (con fallas incluidas) para promocionar la pieza en MTV, luego decidió lanzar una versión en 12 pulgadas que sólo era para coleccionistas, ya que se editaron sólo 300 mil copias. Además, un año después lanzó una versión limitada del LP que incluía un pequeño libro con imágenes inéditas de la grabación y un póster con la cara de Stewart con el fin de que las damas corrieran por su disco. De esa edición sólo se lanzaron 100 mil copias.

