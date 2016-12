Newell´s va por la recuperación frente a Talleres en Rosario

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será arbitrado por Fernando Rapallini y lo televisará Canal 9.



Newell's tiene 24 puntos, tres menos que el líder Estudiantes (27), uno por debajo de Boca Juniors (25) y los mismos que San Lorenzo, y dejó pasar una gran oportunidad cuando perdió la semana pasada en Rosario con Banfield por 2-0, mientras que Talleres (19) tiene una racha positiva de cinco victorias y dos empates, y viene de igualar en La Plata cero a cero con el puntero.



El equipo rosarino no sabe si contará con su capitán y máxima figura, Maximiliano Rodríguez, quien padece una molestia muscular y si no puede jugar en Córdoba será una baja sensible.



Si no juega "Maxi" ingresará en su lugar Facundo Quignón y entonces "Ñuls" jugará con tres volantes centrales, ya que el ex San Lorenzo se sumará a Diego Mateo y Sebastián Prediger, mientras que para atacar estarán Mauro Fórmica y más adelantados Joel Amoroso e Ignacio Scocco.



En la "T", el entrenador Frank Darío Kudelka hará dos variantes en relación al equipo que empató con el "Pincha", ya que ingresarán Carlos Muñoz y Aldo Araujo por Okiki Afolabi y Juan Ramírez.



Talleres intentará lastimar a Newell's con su 'tridente' ofensivo integrado por el tucumano Sebastián Palacios, Muñoz y Araujo, aunque no le será fácil ante un rival que lo domina en el historial.



Newell's le ganó a la "T" 24 veces, perdió 15 y empató en 21 ocasiones, luego de haberse enfrentado en 60 oportunidades.