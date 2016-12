No hubo acuerdo por los derechos de TV del fútbol argentino

La dirigencia de los clubes de Primera División se reunió este miércoles con los representantes de las empresas estadounidenses Turner y Fox, para analizar la propuesta económica realizada por los derechos de televisión del fútbol argentino, pero "no se avanzó mucho", dijeron los dirigentes, quienes adelantaron que la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima.

El grupo de dirigentes de los clubes de Primera División, cuya voz cantante es el conductor televisivo Marcelo Tinelli, y Claudio Tapia por el fútbol de ascenso, participó en el hotel Emperador, de la zona de Retiro, para continuar con las negociaciones por la cesión de los derechos televisivos del fútbol argentino con las empresas Turner y Fox.

Los primeros en llegar fueron Rodolfo Donofrio (River Plate) y Víctor Blanco (Racing Club), a quienes luego se sumaron Tinelli, Hugo Moyano (Independiente), 'Chiqui' Tapia y Nicolás Russo (Lanús).

A último momento se ausentó Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, afectado por la muerte del futbolísta Matías Kruger, quien falleció esta madrugada en un accidente laboral en los galpones Colonia del subte H.

De la reunión, que duró una hora y media, no tomaron parte del encuentro los tres máximos responsables del Comité de Regularización de AFA: el presidente Armando Pérez; el vice, Javier Medín; y la secretaria, Carolina Cristinziano, quienes se encuentran en Europa.

"No se avanzó mucho. Se expuso una mejora en lo que Fox había ofrecido. Quedamos en seguir charlando y nosotros nos tenemos que organizar para tomar una decisión", señaló Blanco, representante de Racing, sobre la oferta para reemplazar al Estado nacional y a Fútbol Para Todos.

La primera propuesta de Turner y Fox fue de 2 mil millones de pesos y, en esta reunión, no realizaron una oferta muy superadora, solo aumentaron 200.000.000.

"Necesitamos interlocutores varios para defender nuestra posición y hay mucho para trabajar. AFA no tiene estatuto, no tiene autoridad y todo eso es un trabajo por hacer", puntualizó Blanco, uno de los pocos que habló a la salida de la cumbre, al tiempo que agregó que "no estamos apurados para cerrar la negociación, puede ser en diciembre, enero o marzo. Le quito dramatismo a todo esto".

Los clubes quieren 3.500.000.000 de pesos que, con adicionales, sumaría un total de 4.200.000.000. Por esa razón, las negociaciones continuarán el próximo martes en las oficinas de la AFA, pero todo hace prever que la negociación será larga y compleja.

"El fútbol argentino está decidido a afrontar la situación y ver cómo nos financiamos estos meses. No hay peor negociación si no estás en igualdad de condición. La salida de esto es tomarlo con tiempo. La gente de Fox y Turner siguen en carrera y nos tomaremos el tiempo que haga falta. Hay que organizarse", concluyó el presidente de Racing.

Por su parte, el gremialista Hugo Moyano, presidente de Independiente, no se mostró muy convencido por la oferta hecha por Fox y Turner y sostuvo que "discutí muchas paritarias, pero esto es más difícil".

Cabe destacar que en la tarde del martes, encabezados por 'Chiqui' Tapia, presidente de Barracas Central, la dirigencia del ascenso fue a negociar por su cuenta con representantes de la cadena norteamericana ESPN por los derechos de televisión del fútbol argentino.