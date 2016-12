"No me dejes morir", gritaba atrapado entre piezas del fuselaje del avión

"No me dejes morir ... No me siento las piernas, no me dejes morir." Esas fueron las únicas palabras que el arquero Jackson Follmann repitió a Gloria Ramírez, del equipo de Defensa Civil de Colombia, cuando se encontraba atrapado entre asientos y piezas del fuselaje del Lamia CP2933.Jackson, el portero Chapecoense , fue uno de los seis supervivientes que fue rescatado. "Es un milagro que estén", dijo Jorge Restrepo, miembro de uno de los equipos de rescate voluntarios."Yo estaba en la parte trasera del avión y fue gracias a sus gemidos que lo identificamos fácilmente de entre los escombros", relató.El Hospital San Vicente Fundación de Rionegro informó que la pierna derecha de Jackson tuvo que ser amputada.