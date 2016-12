No se dan por vencidos y lo quieren "lo más pronto posible"

El uruguayo Gustavo Poyet, entrenador del Shangai Shenhua, de China, que le ofrece 40 millones de euros a Carlos Tevez por temporada, indicó que sería "un placer contar con él para la próxima temporada", mientras que el presidente del club, Wu Xiaohui, confirmó esas negociaciones y remarcó que quería contar con el Apache "lo más pronto posible".

Y este martes el dato cobró mayor certeza con las declaraciones de Gustavo Poyet, nuevo técnico del equipo chino. "Lo que sé es lo que saben ustedes. A mí me preguntaron y yo dije que no había nada que culsultar, porque es obvio que lo quiero. Después se lo dejás a ellos. No hay nada confirmado. Es un tema de tiempo, pero evidentemente hay interés del club en contratarlo y se está negociando", dijo el uruguayo en declaraciones a ESPN.

"Uno, primero que nada intenta no hablar, pero sale en la prensa y eso complica. Pero los pasos hay que hacerlos legalmente, tenés que hablar con el club, con el jugador, porque hay mucha gente involucrada. Yo creo que eso lleva a especulación, pero por respeto a Boca y Tevez hay que esperar, que se hagan las cosas como se tienen que hacer", agregó Poyet.

"Tenerlo acá sería un placer. Acá se va a encontrar con gente sudamericana como los colombianos Freddy Guarín y Giovanni Moreno, que jugó en Racing. Mi asistente es argentino (Mauricio Taricco, de 43 años, ex futbolista surgido en Argentinos Juniors que desarrolló la mayor parte de su carrera en Inglaterra), así que no va a estar solo. No estará en una situación complicada. Particularmente no tengo idea de cómo va la negociación, del tema del dinero,pero ojalá se haga", puntualizó, mientras en Argentina el presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró no saber "nada" al respecto.

Además, Poyet no descartó que se sume el ex Huracán Ramón 'Wanchope' Abila, de Cruzeiro, de Brasil, para juntarlo con Tevez como había pretendió el 'Apache' en Boca, aunque también explicó que en ese caso puede haber un inconveniente por el cupo de extranjeros en el plantel.