No se puede creer: la expulsión más vergonzosa de los últimos tiempos

Durante el partido entre el Moreirense y el Porto ocurrió una situación que sigue generando polémica debido a una llamativa determinación del árbitro.

Durante el partido, el juez Godinho se encontraba corriendo de espaldas hasta que chocó con Danilo del Porto, quien gritó ante el pisotón, algo que al parecer generó la determinación de expulsarlo.

"He visto la acción más de cien veces y no consigo entender el criterio seguido por este señor para tomar la decisión. He asistido a muchos episodios ridículos en el fútbol, pero éste ha sido sin duda uno de los más vergonzosos", publicó el jugador en su cuenta de Instagram.