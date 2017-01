"Nos quedamos con la espina", dijo Torrico

torrico

Sebastián Alberto Torrico (36) no se conforma y redobla la apuesta. El atajador de penales por excelencia (San Torrico) repasó con UNO una temporada en la que ganó con San Lorenzo la Supercopa argentina (triunfo 4-0 sobre Boca), pero cayó por idéntico resultado con Lanús en la final del Transición.El ex Godoy Cruz detuvo 3 remates desde los 12 pasos en 2016 y acumula 15 en su carrera.–Fuimos subcampeones en Primera A y el único torneo que ganamos en 2016 fue la Supercopa a Boca. Siempre estuvimos en la pelea, pero nos quedamos con la espina de no haber logrado algún título más.–Tuve un año parejo, con bastante regularidad, que es lo que siempre busco, tratando de responder cuando el equipo me llama y que los compañeros sientan confianza en mí.–El objetivo del club siempre es el de pelear la Libertadores, es especial esa copa por lo que costó conseguirla. La gente se ilusiona cuando nos toca participar en este torneo.–El 10 de enero arrancamos los entrenamientos, quedan un par de días más de descanso para ponerse las pilas porque tenemos un semestre agitado con varias competencias.–Puede ser que le haya costado al principio, pero siempre en San Lorenzo los cambios de DT cuestan. Pero cuando le agarró la mano el equipo tuvo picos muy altos de fútbol con un cuerpo técnico que trabaja muy intensamente.–Fundación tuvo un gran año en fútbol, ascendió y salió campeón en la A en su primer año. Estoy muy contento por lo que hizo el cuerpo técnico y por el compromiso de los jugadores.–¿Hay Torrico para rato en el Ciclón?–Sí, la idea es quedarse en el club, tengo seis meses más de contrato, pero ya se está charlando la renovación. En el fútbol hay que vivir el día a día, pero lo importante es tratar de rendir para mantenerse en ese lugar privilegiado.–Con mi hermano seguimos entrenando, después que dejó Huracán. Estoy agradecido por lo que me ayudaron él y mis amigos.–Tenía 9 años, empecé como delantero y no era muy bueno jugando en esa posición, un día faltó un arquero y me tocó la posibilidad de jugar en YPF. Después me empezó a gustar y me entrené mucho.–Se lo merece porque es un gran compañero, un gran jugador y una gran persona. Con él tengo una amistad, así que si es para bien, bienvenido sea. Estoy muy contento porque parece es una buena oportunidad y tuvo un gran torneo.–Toda la gente de San Lorenzo está ilusionada con la vuelta a Boedo, es algo histórico. Es importante recuperar las tierras y a futuro hacer la cancha ahí. Es el principio del objetivo para poder volver al lugar donde estuvo el club.