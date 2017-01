Novak Djokovic no la pasó nada bien en su debut en el ATP de Doha

El serbio Novak Djokovic inició su temporada con un triunfo poco convincente este lunes en Doha, ante el alemán Jan-Lennard Struff, número 63 del mundo, por 7-6 (1) y 6-3.



Djokovic, destronado de su puesto de número uno mundial por el escocés Andy Murray, perdió dos servicios en el primer set y se encontró 5-1 abajo antes de remontar y llevarse el parcial en el tie-break.



"No fue un gran inicio, con 5-1 abajo, no pintaba bien", admitó el serbio, que se llevó el partido en 90 minutos.



"Me costó demasiado tiempo leer su servicio, aunque después jugué bien", añadió Djokovic, a quien su rival le hizo 9 sevicios directos (aces).



El nativo de Belgrado, que defiende título en Doha como preparación para el Abierto de Australia, conectó 17 winners, pero también cometió 20 errores no forzados.



El Abierto de Doha se disputa en superficie dura y reparte 1.237.190 dólares en premios.