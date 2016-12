"Nunca me pasó que me golpearan en mi trabajo", dijo el abogado Altamiranda

El hecho sucedió en la puerta del estudio que Altamiranda comparte con otros abogados ubicado en Pellegrini 260, cuando la mujer junto a su pareja fueron a reclamarle $15.000 de una fianza que se abonó para excarcelar a su marido.

Allí lo insultó y le pegó una patada a Altamiranda que le inició una causa en la fiscalía a cargo de Florencia De Diego por lesiones leves.



Todo comenzó, según el profesional, en febrero de este año cuando la mujer solicitó sus servicios para excarcelar a su pareja que estaba detenida en la Cárcel por un caso de violencia de género contra ella.

Es que arrepentida por haberlo denunciado, la mujer le pidió a Altamiranda que sea el abogado de su pareja y solicite su excarcelación porque ella iba a retirar la denuncia.

Una vez pactados los honorarios, Altamiranda presentó el recurso ante la jueza de instrucción Paula Arana que se lo rechazó, pero en la apelación el Tribunal Penal de Menores le otorgó la libertad bajo una fianza de $15.000.

"La mujer me abonó ese dinero pero no me canceló la deuda por honorarios", admitió el abogado. Así pasaron algunos meses hasta que en setiembre la mujer empezó a reclamar vía Facebook el dinero de la fianza.

En un audio enviado por la red social amenazó a Altamiranda y le exigió la devolución de esa suma sin tener en cuenta la deuda que mantenía por la liberación de su pareja.



En este escenario se repitieron los reclamos vía Whatsapp, pero esta vez fue el hombre que le solicitó a Altamiranda el dinero de la fianza.

El primero de diciembre la mujer y su pareja fueron al estudio de abogados. Allí, a los gritos exigió la plata y a los empujones ingresó a la propiedad hasta que Altamiranda la invitó a salir con la advertencia de que iba a llamar a la Policía.

"En ese momento cuando estaba por irse me pegó una patada y me amenazó con escracharme ante el Colegio de Abogados", dijo el profesional, y añadió que "nunca viví una situación similar".



Tras la agresión, Altamiranda denunció el hecho en la fiscalía a cargo de De Diego y se hizo las pericias ante el médico forense.

"Las lesiones son leves pero la actitud de esta mujer me sorprendió porque cuando saqué al marido era el mejor abogado y ahora que ni siquiera canceló sus honorarios me amenaza para que le devuelva el dinero de la fianza", exclamó Altamiranda, y agregó que "agradezco al Colegio de Abogados por la solidaridad y a mis colegas por el apoyo que me dieron".



También recordó las trompadas que recibió Waldo Torres, otro abogado penalista, que fue atacado en la sede de Tribunales y dijo que "esto no me da miedo pero es un llamado de atención".

El abogado Sergio Altamiranda que fue agredido el 1 de diciembre en el estudio donde trabaja como abogado denunció a la esposa de su cliente que le fue a reclamar el dinero de una fianza,