Juan Román Riquelme hizo un análisis del año de Boca y emitió una opinión escueta sobre la salida de Carlos Tevez.

En diálogo con Radio Del Plata, el ex volante xeneize lamentó la partida del Apache: "Mi hijo Agustín es fanático de Boca y estaba ilusionado con que Carlitos siguiera. Tevez es irreemplazable".

Y recordó: "Nunca me quise ir de Boca, si es el club más grande del mundo. Me tratan muy bien en mi país. Tengo suerte, puedo andar por la calle, los hinchas de otros equipos me tratan bien y ni hablar de los de Boca".

Riquelme tiró además que extraña "a los hinchas, soy un afortunado porque ellos me quieren más que lo que deberían, y yo ahora sufro como hincha. Mi hijo si pierde Boca se pone a llorar y está bien porque es agradecido, a mí Boca me lo dio todo".

Sobre el 2016 del equipo, Román analizó: "Creo que Boca terminó mejor que lo que esperábamos todos, ustedes los periodistas, nosotros los hinchas y hasta el propio plantel. Tuvimos esa suerte y hoy Boca está puntero. Ahora esperemos poder arrancar de la mejor manera y que el entrenador pueda formar el equipo que quiere". Pero no se olvidó de la no clasificación a la Copa Libertadores: "Nosotros estamos molestos porque no vamos a jugar la Libertadores y Boca tiene la obligación de ganar este torneo y jugar la Copa todos los años porque es el más grande del país. No nos podemos conformar con terminar la primera rueda primeros".

Al ser consultado acerca de por qué no va a la cancha a ver a Boca, explicó con sinceridad: "En mi casa puedo insultar y en la cancha me tengo que tapar la boca, prefiero verlo en casa".