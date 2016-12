Otro podio para Antolín en el cierre del año

Matías Antolín cerró la temporada dentro de la Clase Tres de Turismo Pista en Paraná, cosechando un nuevo podio (terminó segundo) y estando nuevamente al alcance de la gloria (finalizó tercero en el campeonato).

El piloto de San Rafael esperaba con ansias el momento de la final para demostrar una vez más que el Chevrolet Classic era serio candidato al triunfo en la última fecha del año, pero se encontró con un duro rival como Emiliano González que fue inquebrantable y dominó la carrera con un ritmo espectacular desde la primera hasta la última vuelta.

El ataque del sanrafaelino comenzó de mitad de carrera en adelante, pero no llegó a la línea del líder y se quedó con el segundo lugar para darle un gran final a una temporada brillante de todo el grupo que lo acompañó en esta tarea de poner en pista el auto, con gran esfuerzo y sacrificio. El tercer puesto en el campeonato habla a las claras de que se puede luchar contra las grandes estructuras, que el trabajo y el esfuerzo pueden reemplazar a veces a los grandes presupuestos, llegando a un resultado final como este.

"Hoy cerramos el año de la misma manera que lo empezamos, trabajando en busca de un objetivo que era ser competitivos, lograr lo que vinimos a buscar en cada carrera y lo hicimos. Esta vez la liebre a correr era Emiliano González, a quien quisimos alcanzar como sea pero sin éxito porque tenía un ritmo excelente que si bien era parecido al nuestro se hacía difícil llegar a su línea. Para nosotros este es un cierre de año ideal, competitivos, con buen funcionamiento y con un auto que está en el punto óptimo de su desarrollo, listo para ser nuevamente protagonista en 2017", comentó Matías.

A la hora de los agradecimientos expresó: "Esto no podría haber sido posible sin el aporte de los sponsors, de la gente que nos acompañó en cada cena, de los que nos dieron su apoyo en la peña y obviamente de la familia, que estuvo en todas carreras acompañando y por sobre todas las cosas mi viejo que laburó tanto en el taller para presentar este auto en cada fecha con este funcionamiento. No me quiero olvidar de los muchachos del equipo, que laburaron como leones en cada carrera y se merecen este presente, a todos mi más sincero agradecimiento, mi gratitud y esperamos el verano para ver como seguir en 2017".





Fuente: Prensa Antolín Competición