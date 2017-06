Acelerador a fondo disfruta del karting

Amante de los deportes, Mauricio Hernández está cumpliendo otro de sus sueños y actualmente compite en el campeonato mendocino de karting de pista.

El paso previo fue el automodelismo. "Un compañero de trabajo que vive en Mendoza me invitó a una carrera y me encantó, por eso me compré uno y de a poco empecé a competir", recordó.

Posteriormente la mayoría de los que competían en esa disciplina optaron por pasar al karting y Mauricio también cambió.

Explicó lo que significó ese cambio: "No es lo mismo manejar un control remoto que subirse a un auto, de afuera se ve fácil pero es todo lo contrario".

La temporada pasada presenció una competencia en la capital mendocina que lo cautivó: "Me pasó lo mismo que con el automodelismo, me enamoré".

Correr el karting implica una serie de costos mayores al de los autos a control remoto.

"Primero comprar el karting y luego el mantenimiento porque siempre hay cosas para hacerle", aclaró.

La primera vez

Hernández se subió a un karting y giró en el circuito ubicado en el departamento de San Martín.

"Me volví loco, es una sensación única, así que me compré uno, igual lo tomo como un hobby, lo principal es disfrutar cada carrera".

Actualmente participa en la categoría Súper 4 Tiempos que según el calendario 2017 ha disputado dos competencias oficiales.

En la primera, el 9 de abril (con 26 máquinas en pista), el sanrafaelino finalizó 20° a una vuelta.

"Esperaba mucho más pero en la pista te das cuenta que hay pilotos mejores y con muy buenas máquinas", comentó.

Mientras que en la segunda prueba del año, el 21 de mayo, Hernández se ubicó 15° (a siete vueltas) entre 22 participantes.

"En la cuarta vuelta se me cortó el cable del acelerador, así que lo agarré con la mano y fui acelerando como podía hasta boxes. Por suerte me lo pudieron arreglar, pero me sacaron varias vueltas, de todos modos lo más importante es que pude terminar", puntualizó.

Además compartió las sensaciones que genera ese momento arriba del karting: "Lo disfruto pero a la vez me cuido para que no pase nada. Desde afuera no parece pero siempre hay algo de peligro.

La clave para seguir mejorando es trabajar en la máquina, ya que los detalles definen segundos como también la parte física.

"Son apenas quince minutos en la pista pero la verdad terminas roto, te duelen los brazos, todo", enfatizó.

Durante la charla sus ojos denotan alegría en cada palabra. Es decir, disfruta arriba y abajo del karting.

El karting: Fórmula 1 pequeña