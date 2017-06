Alvear se vistió de blanco y negro: la gente festejó en grande el triunfo del Lobo ante el Pincha

Los hinchas y en particular los amantes de fútbol en Alvear salieron a festejar. No fueron por Boca, no los convocó River ni tampoco la Selección Argentina. Pacifico escribió la página más importante en la historia del club en un torneo oficial, al vencer a Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina 3 a 2, y la gente lo celebró en grande.

No habían pasado ni cinco minutos de la finalización del partido que el centro se volvió una fiesta. De un momento a otro los vehículos colmaron la principal avenida céntrica de Alvear, de una punta a la otra, y en el monumento en el kilómetro cero, la gente se agolpó al grito de "dale Lobo".

"Tengo 75 años, no solo soy hincha de pacífico, fui técnico de las inferiores durante 10 años pero esto es increíble. Le ganamos a Estudiantes y ahora al que sigue porque con la gente que tenemos y esta gran hinchada se puede llegar a donde sea", dijo Alfredo García, Pirincho, con una emoción que casi no le dejaba pronunciar palabra.

En todo festejo futbolero, las mujeres siempre marcan presencia y mientras Lili Martínez (50) agitaba una enorme bandera negra y blanca sin parar, respiró hondo y dijo "he sido hincha toda la vida y mis hijos fueron a acompañar al equipo a Buenos Aires. Estoy recontra feliz". Peró ahí no terminó todo porque envalentonada por la gran victoria del conjunto alvearense, Lili gritó: "Que pase el que sigue".

"En la previa le tenía fe pero no algo así, fue increíble. No lo soñé así, meterle tres a Estudiantes y encima jugando bien. Hay que seguir adelante.", comentó Omar Fuentes (48) al tiempo que sostenía a su hijo en los hombros y festejaba junto a grueso de la hinchada".

