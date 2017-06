Ascendió y dio el salto

Tras lograr el ascenso al torneo Federal B con Andes Fútbol Club de General Alvear, el sanrafaelino Gabriel González se convirtió en el nuevo refuerzo del Deportivo Rodeo del Medio de Mendoza.

La chance de jugar en el equipo toponero surgió a través de Alfredo Funes.

"Con Fredy nos conocimos cuando dirigió Monte Comán. Hablando con él me comentó que en Rodeo estaban buscando un arquero y me dijo que me iba a recomendar. Iniciamos los contactos con la dirigencia, pero como no habían definido al técnico no podían definir mi pase. El tema es que al final Fredy fue el que arregló, me avisó y la semana pasada se confirmó todo".

El primer semestre del año fue excelente para el gran arquero sanrafaelino, ya que fue uno de los artífices del ascenso del conjunto alvearense.

"Me encontré con un club muy ordenado, dirigentes serios, con ideas claras. Todo eso fue clave y ayudó mucho para lograr el objetivo, por eso me voy triste porque es una gran institución", dijo Gaby.

Cábalas son cábalas

Gabriel integró el equipo de Monte Comán que en 2013 logró el ascenso venciendo a Andes por 2 a 1. Segundo partido que se jugó en la cancha del Croto un domingo a las 11 de la mañana debido a que por la tarde se disputó el superclásico entre Boca y River.

Y este año defendiendo el arco de Andes, el segundo cotejo de la serie se disputó en cancha de La Libertad (Mendoza) al mismo horario y por el mismo motivo.

"Los dirigentes no querían saber nada de jugar el domingo a la mañana, en cambio a mí me gustaba la idea y por suerte ganamos", manifestó.

Disfrutando de una gran temporada, uno de los mejores arqueros del fútbol sanrafaelino reconoció: "Estoy agradecido a Monte Comán, que es el club que me formó y me brindó lo mejor, también a Huracán porque ese fue el trampolín para llegar a otros equipos".

Una de sus principales virtudes es la autocrítica. Eso según él ayuda mucho a mejorar. "Equivocarte ayuda, lógicamente la idea es no fallar porque en mi puesto un error es gol", confesó.

Con humildad y sacrificio todo llega, solo hay que saber esperar, ese es el lema preferido del arquero que con apenas 23 años ya tiene en su haber dos ascensos.

Un delantero frustrado