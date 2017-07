El número 1 del país

Tras el último torneo que se disputó en la provincia de Tucumán, la Asociación Argentina de Tenis oficializó el ranking nacional de la categoría sub 18 y en el primer lugar figura Farid Juri.

El sanrafaelino, actual número 1 del tenis argentino, explicó cómo fue el camino para llegar a la cima.

"Fue muy complicado. A principios de este año estuve dos meses entrenando y jugando en Estados Unidos por eso me perdí tres torneos de Argentina. Cuando regresé estaba en el puesto 22° pero me fue muy bien en un torneo muy importante en Mendoza y gané uno en Córdoba, eso me permitió meterme entre los 10 del ranking y luego comenzar a subir".

Un tema clave

Uno de los principales aspectos del tenis pasa por lo mental, sobre este tema Farid puntualizó: "Es un tema muy difícil porque en el caso del tenista pierde todas las semanas. Si te pones a pensar en el mundo hay dos o tres jugadores que ganan casi todos los fines de semanas, el resto pierde. Y es complicada una rutina tan cansadora. Por lo general los descansos ayudan para relajarte, motivarte nuevamente y volver a empezar".

También habló sobre la concentración durante un partido y los altibajos que sufre la mente. "Tiene mucho que ver con la ronda en la que estés jugando. Por lo general en las primeras rondas estás muy nervioso porque ahí se define si vas a jugar un buen torneo. Después te vas soltando y vas jugando mucho mejor".

El circuito de la Asociación Argentina de Tenis contempla dos torneos por mes, esto lógicamente complica las cosas a la hora de estudiar.

"Estoy con escolaridad protegida, eso significa que rindo trabajos prácticos y exámenes globales pero sin cursar", contó Juri.

Sus inicios

Si bien agarró una raqueta desde muy pequeño, Juri prefería otro deporte.

"Voy al club desde los 4 años porque mi papá trabaja ahí y mi hermano jugaba al tenis. Ahí agarraba la raqueta y jugaba pero simplemente por jugar. En realidad jugaba al fútbol porque me gustaba mucho".

Y agregó "Pero un día no quise jugar más fútbol. A partir de ese momento ( alos 9 años) agarré la raqueta y comencé a entrenar. Mi primer profesor fue Diego Forcada, él fue quien tuvo la dura tarea de pulir todos mis golpes".

Con 17 años, Farid disfruta este gran momento y a la vez entrena intensamente en busca del gran objetivo de la temporada: jugar el Master de fin de año, evento donde participan solamente los ocho jugadores mejor ubicados dentro del ranking.