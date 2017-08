El Rojo regresó para hacer historia

Luego de 29 años sin participar en la Liga Sanrafaelina de Fútbol, el Club Independiente Calle Larga regresó y se ha convertido en la gran revelación de la temporada.

El entrenador del equipo es Flavio Guardia, que trabaja en el club hace dos años. Su llegada a la institución fue para dirigir a las divisiones inferiores. "Los chicos nunca habían clasificado a la zona de arriba y el año pasado lo logramos. Además el equipo de quinta división mejoró mucho lo que estaba haciendo", explicó.

A principios de este año la dirigencia le propuso a Guardia hacerse cargo del plantel de primera división y rápidamente se pusieron de acuerdo.

Gran primer semestre

Hasta el momento el Rojo ha disputado 18 partidos con 8 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.

El equipo terminó la primera parte del certamen de ascenso en la cuarta posición, lo que le permitió clasificar al reducido que otorgará lugares en Primera A.

El DT compartió sus sensaciones en este gran momento que atraviesa el club. "Estamos muy contentos porque hemos logrado el objetivo que nos planteamos a principio de año".

En cuanto a las virtudes de sus dirigidos, remarcó: "El equipo ha tenido orden, sacrificio y sobre todo mentalidad ganadora".

Además Guardia comentó cómo fue armar un plantel desde cero con todo lo que eso genera. "Fue muy difícil. Primero por la distancia que existe del club hacia el centro o los demás distritos. Y además porque tuvimos que sumar a jugadores de todos lados".

Arranque complicado

El elenco de Calle Larga en su regreso al fútbol local no fue el esperado ya que perdió en sus tres primeras presentaciones. Encima en su debut como local el partido fue suspendido por incidentes que protagonizó la parcialidad local.

"Con tantos jugadores nuevos nos costó el inicio del torneo. A pesar que perdimos por diferencia de un gol, no podíamos ganar pero por suerte los muchachos ganaron en confianza y pudimos revertir esa racha", sostuvo Guardia.

Pero ante un inicio con más dudas que certezas el entrenador nunca pensó en renunciar. "Tenía toda la confianza del mundo. No se puede trabajar con ese exitismo porque así es muy difícil lograr resultados. Ante esa situación un DT para a ser un mago. Para mí en el fútbol no entiendo otra cosa que son sea trabajo y para eso se necesita tiempo. La dirigencia me apoyó y se los agradezco", comentó.

El clima en Calle Larga es óptimo por la gran campaña que protagoniza del equipo.

"La gente está muy contenta. Al principio tenían miedo de que nos fuera mal y era entendible porque la apuesta fue importante pero su tranquilidad se transmitió desde afuera hacia adentro", contó.

Por último el técnico dejó en claro sus aspiraciones: "La idea es armar un equipo competitivo para darle pelea al rival y ganar tanto de local como de visitante".