En el agua diseña muy buenas carreras

El equipo master de natación del San Rafael Tenis Club tiene muy buenos nadadores. Entre las damas Antonella Merenda es una de las más destacadas.

Comenzó a nadar cuando tenía apenas cinco años y desde ese momento surgió una relación bastante especial con esta disciplina deportiva.

"Practiqué varios deportes pero el que más me gustó fue la natación", comentó.

Ingresó en el equipo a los 10 y tres temporadas después comenzó a competir en eventos federados.

Más allá de la concentración que exige la competencia, ella disfruta cada vez que entra al agua.

"Es algo divertido. De chico quizás hay más presiones, más nervios pero de grande la experiencia permite disfrutar mucho más cada carrera", afirmó.

Gran actuación

En la pileta del Club Chacras Indoor, ubicada en la capital provincial, se disputó la segunda fecha del campeonato mendocino de natación.

Evento donde la delegación sanrafaelina tuvo un marcado protagonismo al conseguir importantes resultados.

Dentro de la categoría 20 a 24 años, Antonella subió al podio en tres pruebas.

Ganó los 50 metros espalda y mariposa, y terminó segunda en los 50 metros espalda.

Además integró la posta 4 x 50 Medley junto a Gastón Sosa, Micaela Soria y Diego Barrios.

El equipo del Tenis Club finalizó cuarto en esta prueba.

"La verdad es que no pude entrenar bien, además una semana antes de la carrera me enfermé, por eso no esperaba buenos resultados. De todos modos me fue bastante bien", subrayó.

Lo que viene

El próximo sábado en la pileta del Tenis Club se desarrollará la tercera fecha del certamen que organiza la Asociación Mendocina de Natación.

Los días de Antonella pasan entre la facultad (estudia Diseño de Interiores) y la natación. Si bien el estudio es prioridad, el agua tiene un efecto terapéutico.

Por el momento, con sus 21 años de Merenda no tiene objetivos ni metas, solamente nadar y seguir mejorando.

Sin tanto tiempo para entrenar, mantiene su pasión por la natación. Eso, y más una buena dosis de esfuerzo, le ha permitido conseguir muy buenos resultados.