Esperando el debut

Hace cuatro años que el sanrafaelino Agustín Verdugo juega en Godoy Cruz Antonio Tomba. Su llegada al equipo albiazul fue muy rápida.

"Un compañero me comentó que en Godoy Cruz estaban probando jugadores, así que fui con mi mamá, tuve una sola prueba y quedé", detalló el jugador formado en las divisiones inferiores de Deportivo Argentino.

Mediocampista mixto, Agustín puede jugar por adentro o por afuera pero siempre con llegada al arco contrario.

Desde que ingresó a la institución tombina ha jugado de titular en cada una de las categorías.

Actualidad

Actualmente Verdugo forma parte del plantel de la reserva que participa en el certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, el paso previo al debut en primera división.

"Una o dos veces por semana entrenamos con la primera, generalmente hacemos fútbol, eso ayuda mucho para seguir creciendo", sostuvo. Y agregó: "Lógicamente que el sueño de llegar a primera siempre está, para eso entreno todos los días".

Muy buena onda

Agustín hizo referencia a la relación con los jugadores del plantel superior: "En general es muy buena, algunos hablan más que otros, los centrales paraguayos (Viera y Ortiz) son los que más nos aconsejan".

En cuanto al progreso que ha evidenciado tras cuatro temporadas en otro nivel, explicó: "El hecho de jugar en reserva implica concentraciones (en muy buenos hoteles, generalmente el que utiliza la primera) y estrictos horarios tanto para almorzar, merendar y cenar".

Además el sanrafaelino también disfruta de jugar en muy buenos estadios, con gran marco de público (en la mayoría de los casos la reserva juega antes que la primera).

"Cuando estás jugando uno mantiene tanta concentración que quizás no te das cuenta o no tomás dimensión del público y esos detalles. Pero a mí el hecho de jugar con tanta gente en las tribunas me produce mucha adrenalina, es como que no me canso de correr", puntualizó.

Grito sagrado

Una de las grandes alegrías de este año para Agustín llegó en el partido ante San Lorenzo, jugado en el Centro de Alto Rendimiento que el Tomba posee en Coquimbito, con triunfo mendocino por 3 a 1 y donde marcó uno de los goles.

"Generalmente llego seguido al área, aunque por ahora no he marcado muchos goles", destacó.

Con mucha dedicación y sacrificio el futbolista sigue su camino rumbo a la primera división, en un equipo donde los juveniles de la institución son muy tenidos en cuenta.

Por lo tanto en poco tiempo seguramente cumplirá su sueño.