Ganó cinco medallas

En la provincia de Córdoba se disputó la XX edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, evento donde Valentina Sánchez tuvo una notable performance ya que consiguió cinco medallas dentro del atletismo.

Con gusto a poco La primera prueba en la cual participó la sanrafaelina fueron los 100 metros con vallas.

Con una marca (15s.36) muy por encima de su mejor registro, Valentina ganó su serie Mientras que en la final Sánchez finalizó segunda clavando los relojes en 14s.61.

"En realidad esta prueba era prioridad pero no me fue bien, no corrí bien", comentó.

Por su parte Florentino Correas, entrenador de Valentina, explicó: "Nos falló un poquito la prueba de 100 con vallas donde teníamos muchas posibilidades de obtener la medalla de oro. Pero lógicamente sabemos que un día malo arruina las cosas, esta vez nos pasó y nos dejó una gran enseñanza".

Además Sánchez estuvo presente en los 100 metros culminando segunda en la gran final con 12s.22.

"En los 100 metros me sorprendí porque pude lograr un buen resultado ya que le gané a dos chicas que me habían vencido en la Copa de Clubes una semana antes", señaló.

También subió al tercer escalón del podio en los 200 metros con 25s.72.

En tanto que, en las postas 4 x 100 y 4 x 400 metros, el equipo mendocino (con la sanrafaelina dentro de la formación) consiguió dos medallas de plata tras arribar en el segundo puesto en ambas pruebas.

"En las postas tenía esperanzas de conseguir una medalla y por suerte se dio", expresó la atleta.

Balance

Sobre los Juegos 2017 que se disputaron en suelo cordobés, el entrenador confesó: "Los Binacionales son muy importantes por eso trabajamos con la seriedad que se merecen.

Además hay que resaltar que este año el atletismo mendocino por primera vez en la historia terminó primero dentro de la clasificación general".

Un gran evento

En los Binacionales 2017 participaron, en diez deportes, las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis junto a las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso.

En el caso de la delegación mendocina estuvo compuesta por 158 atletas entre ellos 13 sanrafaelinos que aportaron muchas preseas.

Si bien restan un par de eventos para Valentina esta ha sido una gran temporada con triunfos en el Nacional de juveniles, de mayores, el tercer puesto en el Sudamericano y su destacada tarea en los Panamericanos.

El calendario marca que la atleta de San Rafael tendrá como próximos desafíos un certamen sub 20 y otro sub 23.

"El último objetivo del año será comenzar a acercarnos a la marca mínima para el Mundial 2018", confirmó Correas.

Por lo pronto ella sigue entrenando, saltando y ganando.

Otro desafío

El 28 y 29 de este mes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Capital Federal se disputará la Copa Nacional de clubes de la categoría mayores.

Cierre de año

Entre el 4 y el 5 de noviembre de este año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollará la 14° edición del Campeonato Nacional de la categoría sub 23.