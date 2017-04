Ganó la violencia

La dirigencia del Sportivo Balloffet, liderada por su presidente Omar Peralta, resolvió retirar el equipo de primera división que participaba en el torneo "Apertura" 2017.

El principal motivo de la drástica decisión fue la agresión sufrida por los dirigentes del equipo cruzado, que increíblemente fueron golpeados por los barras de Balloffet.

¿Qué pasó?

El sábado pasado Balloffet y Huracán empataban 0 a 0 y el partido se suspendió a los 25 minutos del primer tiempo por falta de garantía policial.

Los problemas comenzaron cuando un grupo de simpatizantes del equipo local ubicados en el sector suroeste se bajaron de esa tribuna y llegaron muy cerca de donde estaban los parciales del Globo (que a pesar de no estar identificados se hicieron notar alentando a su equipo) para arrojarles piedras.

Ante esta situación los dirigentes del Pirata trataron de calmar a sus hinchas, pero fue en vano ya que encima los barras los agredieron con golpes de puño; un momento de mucha tensión y nerviosismo que de milagro no terminó con una tragedia.

"Esto es lo mismo que si tu hijo te falta el respeto en tu propia casa, no lo podemos permitir. Yo a mi casa la quiero bien, ordenada. No quiero que mañana tenga que salir a pedir disculpas a alguien por haber recibido un piedrazo, por ejemplo", explicó Peralta.

El lunes pasado la comisión directiva del Sportivo Balloffet presentó en la Liga Sanrafaelina de Fútbol una nota manifestando que retiraba al equipo de primera división del torneo.

"Nos faltaron el respeto, así no se puede seguir, por eso hay que tomar las decisiones antes que pase algo grave", sostuvo el presidente de la institución de la margen del río Diamante.

Apesadumbrado y con una visible tristeza, Peralta continuó con las explicaciones del caso. "En los últimos diez años Balloffet ha jugado torneos federales y a nivel local ha disputado finales. Motivos más que suficientes para que los hinchas vayan al club a disfrutar del fútbol, tienen que ubicarse de una vez por todas".

Un momento muy duro

El presidente fue quien comunicó la decisión tanto al cuerpo técnico como también al plantel. "Hay que pararse delante de ellos y decirles que no vamos a jugar más por culpa de unos inadaptados. Con mucho sacrificio habíamos armado un equipo competitivo para tratar de ser protagonistas del torneo. Es una lástima lo que sucedió porque uno es hincha y ama al club".

Como consecuencia de esto, muchos de los jugadores se han sumado a otros equipos.

"Se tomó una medida ejemplificadora que no sólo sirve para el propio club, sino para todos los clubes. No tiren por la ventana el sacrificio de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Vayan a las canchas, alienten a sus jugadores pero no más que eso, porque lo que sigue perjudica justamente al club que entre comillas dicen amar. Que nuestra experiencia, que es la más triste, sirva para cambiar y hacer un fútbol mejor", comentó Pedro Núñez, que dirigía al equipo.

La dirigencia, un reducido grupo de personas, seguirá trabajando para que la institución continúe su crecimiento. Si bien perdieron, dieron un gran paso para torcer la historia.