Histórica cosecha de medallas

En la provincia de Salta se desarrolló la 63° edición del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, donde la delegación sanrafaelina consiguió 23 medallas y muchos títulos protagonizando una gran actuación.

Una de las mejores

Salteña de nacimiento pero radicada en San Rafael hace varios meses, Elea Hernández fue una de las jugadoras que más preseas acumuló. En total fueron cinco: oro en equipos sub 15, oro en dobles sub 13 (junto a Guillermina Ríos), oro en dobles mixtos sub 13 (formó binomio con Tomás Sanchi), oro en individuales sub 13 y plata en individuales sub 15.

Además, tras su gira europea Santiago Lorenzo subió cuatro veces al podio en suelo salteño: oro en dobles mixtos sub 18 (junto a Valentina Batista), plata en dobles sub 18 (junto a Francisco Sanchi), plata en equipos sub 18 y plata en individuales sub 18.

Triunfos que valen mucho

Dentro de la rama femenina otras de las destacadas fue Valentina Batista que consiguió oro en dobles mixtos sub 18 (en dupla con Santiago Lorenzo), bronce en equipos damas mayores, bronce en individuales sub 18 y bronce en individuales sub 23.

Por su parte Franco Villarruel aportó dos medallas, una de oro en equipos sub 13 y otra de bronce en dobles sub 13 (donde jugó con Tomás Sanchi).

Panorama similar para Isabella Lorenzo que consiguió dos medallas de bronce. Ambas en la categoría sub 11, una en individuales y la restante en la competición por equipos.

Su papá Fabio tuvo una meritoria actuación al obtener dos preseas de plata en la categoría Maxi 35, en dobles (junto a Matías Alto) y en equipos.

Además hubo otros tenimesistas sanrafaelinos que también subieron al podio: José Haddad (oro en equipos sub 13), Valentín Caballero (oro en equipos sub 13), Luciano Campderrós (plata en equipos sub 15) y Joaquín Encinas (plata en equipos sub 18).

El tenis de mesa sanrafaelino no para de crecer y sigue haciendo historia.

Hace apenas unos días a nivel nacional aunque también ha trascendido y con grandes logros a nivel internacional.

Un ejemplo a imitar.