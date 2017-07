Lucía Brissio: "Completo mi trabajo con una psicóloga, se necesita mucha concentración"

Pese a su juventud, Lucía Brissio es hoy una de las tiradoras con potencial nacional. Para contar cómo es entrenar para el alto nivel en el tiro, visitó los estudios de Canal 6 en "Bonita Mañana" la joven Lucía Brissio, de 17 años.

"Desde los 5 años que tiro, es un legado de mi abuelo y mi papá", comenzó diciendo Lucía, "cuando probé, me gustó y no deje jamás", relató.

Ha recorrido prácticamente todo el vasto territorio nacional y también países como Estados Unidos, República Checa y hace poco tiempo Alemania.

"Además del entrenamiento, completo mi trabajo con una psicóloga, porque en este deporte se necesita mucha concentración, la mente debe estar preparada para soportar nervios e inseguridad", continuó contando la deportista.

El estudio es una parte importante en su vida. "La comunidad del Centro Polivalente de Arte me apoya, aunque a veces me cuesta, porque son muchos días los que no puedo concurrir por las exigencias y viajes", contó.

Lucía mostró una gran personalidad ante las cámaras y no sorprende cuando aconseja a los chicos que recién empiezan en una actividad deportiva, "sigan intentando, no se rindan".

Los costos en esta disciplina deportiva son altos, ya que todos los elementos son importados. Por eso no dudó en agradecer a sus padres, que son los que la acompañan y la apoyan en sus actividades.

"Mi futuro inmediato es competir en Brasil por el Campeonato Sudamericano de Tiro, aunque antes me espera el nacional juvenil", expresó.

Como cierre de su participación en el magazine del 6, hizo una demostración magistral de tiro, donde la aprendiz fue Antonella y quedó en claro que como tiradora es una gran y bella conductora.