Momento histórico para el patinaje sureño

La jornada de hoy será inolvidable para el patinaje sanrafaelino, ya que por primera vez los tres clubes locales participarán en un evento oficial organizado por la Federación Mendocina de Patinaje que se realizará en el Polideportivo N°2.

Las entidades que protagonizarán el concurso son Deportivo Argentino, Maristas-Primavera Patín y San Rafael Patín.

Temporadas anteriores se realizaron eventos de carácter amistoso o en forma conjunta con la gente capitalina, por eso la trascendencia del certamen dominguero.

Datos para tener en cuenta

Según la programación, la acción comenzará a las 14.30 y finalizará alrededor de las 17.

Luego será momento del cierre del evento con la presencia de patinadoras de Mendoza que realizarán una atractiva exhibición.

Posteriormente un desfile acompañado por las melodías que ofrecerá la banda de música.

Y para terminar la tradicional entrega de premios a las atletas destacadas.

En el torneo participarán aproximadamente 50 patinadoras de entre 6 y 18 años.

Protagonistas

De acuerdo al nivel de las patinadoras locales, las categorías que formarán parte de la competencia serán: Dm Formativas, 5 C, 4 C, 3C, 2 C, 1 C y Promocionales B.

Teniendo en cuenta que el torneo será de carácter federativo, tanto los jueces como los planilleros llegarán desde la capital mendocina.

Por otra parte, en junio se realizarán los clásicos regionales y el campeonato nacional de patinaje de la categoría C.

La clasificación para esas competencias se determinará en las próximas semanas.

Este será un domingo muy especial que seguramente marcará un antes y un después en el patinaje sanrafaelino. Una propuesta muy atractiva de una disciplina deportiva que crece a pasos firmes.

Datos de un gran evento