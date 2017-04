Primeros 90 en el Este

Esta tarde desde las 16 en el partido de ida por las semifinales del Torneo Federal C, La Libertad de Rivadavia recibirá al Atlético Pilares. Pleito entre dos equipos que se armaron para luchar por el ascenso.

Así llega La Libertad

Desde el Este provincial llega el equipo dirigido por Juan Abba que se reforzó con jugadores de mucha experiencia y jerarquía.

Hasta el momento el Club Social y Deportivo no ha perdido en lo que va de la competencia.

Ha disputado ocho partidos con seis triunfos y dos empates, ha marcado 28 goles y le han convertido apenas 8.

Integró la zona 1 junto a la Escuela Deportiva de Junín, Social Tupungato y Cordón del Plata.

Una notable producción le permitió al equipo albirrojo acumular 14 puntos, motivo por el cual se clasificó dos fechas antes del final de la fase de grupos (le sacó seis puntos al segundo).

Además, por ocupar la primera posición se ubicó directamente en la segunda fase del torneo donde enfrentó a El Fuerte de San Carlos.

Tanto en el Valle de Uco como en su estadio, La Libertad se impuso cómodamente por 4 a 0.

Su goleador es el conocido Javier Villaseca. El Gato ha marcado 12 goles y es una de las piezas claves del equipo capitalino.

Panorama naranja

Tras eliminar en cuartos de final de del certamen a Rincón del Atuel, el Atlético Pilares continúa su camino rumbo al anhelado ascenso.

El equipo que dirige técnicamente Hugo González tendrá una baja obligada para el partido de hoy.

Por haber sido expulsado en la última presentación no podrá jugar el defensor Daniel Agostinelli, que fue sancionado con una fecha de suspensión.

Si bien el entrenador no ha confirmado la alineación se presume que sería el mismo equipo que obtuvo la clasificación.

El plantel viajó rumbo a la capital mendocina donde quedó concentrado a la espera del primer partido de la serie.

Cada vez falta menos para el ascenso, por eso los rivales son cada vez más duros y difíciles. Cada instancia ofrece mayores complejidades y menos margen de error.

Frente a frente, cara a cara, estarán dos equipos que juegan muy bien. Es decir que hay promesa de gran espectáculo.

Se preparó para lograr el ascenso

El Club Social y Deportivo La Libertad, fundado el 30 de septiembre de 1943, es uno de los protagonistas del Torneo Federal C.

El equipo que tiene como director técnico a Juan Abba comenzó la pretemporada el 19 de diciembre del año pasado.

Del plantel que logró la clasificación mantuvo a nueve jugadores y a ellos se sumaron los que retornaron tras actuar en otras instituciones: Fernando Abba (ex Gutiérrez Sport Club), Damián Cabrera (ex San Martín de Mendoza), Dihué Campos, Nabil Ponti y Enrique Sosa.

En cuanto a los refuerzos, llegaron al Este cuatro jugadores de mucha experiencia y jerarquía para la categoría: Misael Álvarez (ex Montecaseros), Leonardo Morales (ex Palmira), Emmanuel Vargas y Javier Villaseca (ambos ex San Martín de Mendoza).