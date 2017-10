Promesa de gran partido en el Gigante

Luego de tres partidos seguidos en condición de visitante, con un saldo más que positivo, Huracán regresará al "Gigante" para enfrentar a San Martín de Mendoza, en un cotejo válido por la décimo segunda fecha del torneo Federal B

El presente del equipo de Pueblo Diamante dirigido por Sergio Busciglio sigue siendo perfecto ya que al cabo de once jornadas es el único líder e invicto de la zona B en la región de Cuyo.

El técnico realizará una sola modificación en la formación titular respecto a la última presentación.

En la mitad de la cancha Mauricio Pérez jugará nuevamente desde el arranque en lugar de Leonardo Solorza. El resto del equipo será el mismo que comenzó el pleito ante Rodeo del Medio.

Los excelentes resultados conseguidos en su periplo fuera de casa, sumado a que el plantel no tiene jugadores lesionados ni suspendidos son claves para que el ánimo del plantel azuloro sea óptimo.

Así llega el Chacarero

Pese a una campaña bastante irregular el Atlético Club San Martín está a tres puntos de la zona de clasificación.

Sin embargo el conjunto conducido por Mauricio Magistretti deberá mejorar y mucho su nivel de juego si pretende seguir en competencia.

El principal déficit del León es la escasa cantidad de goles convertidos (apenas 5 en 11 presentaciones).

Su entrenador no ha confirmado el once inicial pero se estima que no habría modificaciones.

Históricamente por uno u otro motivo, sin depender de la actualidad de los protagonistas, los partidos entre sanrafaelinos y capitalinos han sido muy buenos. Seguramente el de hoy no será la excepción.