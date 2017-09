Protagonista de un momento inmEnzo

Hace siete días Rincón del Atuel consiguió el primer título oficial en su historia dentro del fútbol sanrafaelino. Uno de los protagonistas de la consagración fue Enzo López.

El mediocampista es uno de los pocos jugadores nacidos y formados en el club, por lo tanto las sensaciones tras el título son muy especiales.

"Por el club han pasado muchos y buenos jugadores, pero no pudieron salir campeones, por eso ser parte de lo que conseguimos es muy importante. Con el paso del tiempo seguramente nos vamos a dar cuenta del logro", explicó.

La gente

En "La Primavera" los simpatizantes de Rincón del Atuel están viviendo un momento que soñaron durante muchos años.

"Antes de salir para Monte Comán la despedida de la gente fue muy emotiva, impresionante. Cuando volvimos en caravana se acercó gente grande que nos agradeció y lloraba. Eso no tiene precio", dijo.

Rincón ganó 2 a 1 y el gol del triunfo lo marcó Enzo López. "No soy de hacer muchos goles. En este partido Miranda me puso un pase excelente que me dejó enfrente al arquero", contó.

A los 28 minutos del segundo tiempo López marcó el 2 a 1.

"Fui y lo festejé con mi papá porque he visto el esfuerzo y el trabajo que realizó él y un grupo de gente durante todo el año, y con mi mamá que estaba en la tribuna".

Desde el principio el equipo de camiseta verde fue uno de los principales candidatos a luchar por el título.

Pese a esta etiqueta los dirigidos por Diego Paolantonio no sintieron la presión.

"Cuando comenzó el campeonato Diego nos dijo que teníamos que hacernos responsables de la mochila. Todos sabíamos que el gran objetivo era el torneo local. Una presión linda la de tener que ganar algo".

El proceso rumbo a la histórica consagración comenzó hace tres años con un trabajo serio y ordenado de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes; que tuvo un merecido final feliz.

Una gran campaña, un título